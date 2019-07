Kédougou : Mansour Faye, promet des réalisations dans la région…

Mansour Faye, le Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale vient de présider un Comité Régional de Développement à Kédougou.

Ce CRD constitue la première activité phare du ministère dans les régions. Cela atteste la volonté de faire de la concertation avec les acteurs communautaires une priorité. Le Ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ministère traduit la volonté du président de la république en matière de développement communautaire, d’équité sociale et territoriale.

« La concertation est la base de notre action. Elle est aussi l’orientation qui nous a été donnée par le chef de l’Etat. Ces rencontres qui sont les premiers contacts avec les acteurs des communes, des départements des régions visent essentiellement trois objectifs. Il s’agit de présenter l’architecture du ministère, ses structures, ses programmes et les orientations qui vont guider son action sur le terrain ; de présenter les réalisations des programmes avec les projets dans chaque région et ceux qui sont en perspective et surtout d’écouter, recueillir les besoins afin de mieux adapter les programmes pour mieux répondre aux attentes des communautés, d’ajuster au besoin les procédures pour mieux répondre aux objectifs d’équité sociale et territoriale pour un développement durable mieux partagé » a précisé M Mansour Faye, Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.

Pour répondre aux différentes préoccupations soulevées par les chefs de services, les élus, le ministre Mansour Faye est venu avec tous ses collaborateurs, les directeurs généraux de son ministère.

Toutefois, il a souligné que la lutte contre les inégalités sociales reste au cœur des priorités du chef de l’Etat, le regroupement des programmes PROMOVILLES, PUDC, PUMA, la CMU… est fait juste pour une mise en cohérence de l’action gouvernementale.

En ce qui concerne la région de Kédougou, PROMOVILLES va réaliser dans les délais les plus brefs des axes routiers dans la commune de Saraya, Kédougou et Salémata. Ces engagements pris par le ministère seront validés par le président de la République M Macky Sall. Le Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale a précisé que le PUDC intervient dans les zones rurales, PROMOVILLE dans les villes, PUMA en zones frontalières.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn