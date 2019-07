Ansoumana Dione propose une loi pour honorer la femme sénégalaise.

En prélude à l’inauguration de la Maison de l’Espoir et du Sourire, le samedi 13 juillet 2019, à partir de 17 heures 30 minutes, à Rufisque, Immeuble Salam, 2e étage, en face de l’arrêt car dit Sonadis, Ansoumana DIONE souhaite une révolution des mentalités au Sénégal. Pour cela, l’initiateur de ce cadre d’écoute, pour conseils et orientations, pour des solutions aux problèmes des citoyens, propose une loi pour honorer la femme sénégalaise, notamment au niveau des véhicules de transport en commun. Désormais, il demande aux hommes moins âgés, de laisser les places aux femmes, aux petits enfants et aux personnes handicapées. Pour aspirer au développement, ces franges de la population doivent surtout se sentir respectées et protégées. D’ailleurs, Dieu n’a pas créé la femme pour que les hommes les maltraitent. Même chez les animaux, les mâles ne se battent jamais avec les femelles, suffisamment pour que les hommes couvrent leurs épouses et toutes les femmes, d’affection, d’amour et de pitié. Egalement, Ansoumana DIONE invite tout homme ayant abandonné son épouse, d’aller l’assister, si possible, pour éviter. au maximum. le divorce et la Maison de l’Espoir et du Sourire est prête à les accompagner en cela.