Pour la première fois, les réfugiés casamançais établis dans la zone de Bulock en Gambie ont reçu la visite du groupe de réflexion pour la paix en Casamance ce Jeudi. Robert Sagna et son groupe entendent ainsi intégrer ces sénégalais qui ont fui les combats en Casamance dans le dispositif de résolution de la crise au sud du Sénégal

Victime de critiques sévères ces derniers temps venant du camp du chef rebelle Salif Sadio à l’occasion des deux rencontres publiques qu’il a organisées à koundoughor et à Thionck Essyl, Robert Sagna et son groupe de réflexion pour la paix en Casamance ne semblent pas ébranlés par ces attaques verbales, au contraire, convaincus qu’ils sont sur la bonne voie, ils multiplient les initiatives. Dans son plan d’action, le GRPC a décidé d’aller à la rencontre de réfugiés sénégalais dans les pays voisin et la première étape fut la Gambie précisément à Bulcok où vivent environs 6 mille réfugiés. L’objectif est de les écouter pour connaitre leurs préoccupations

Toute cette communauté casamançaise obligée de quitter son terroir pour élire domicile n’a qu’une chose en tête, rentrer au bercail, une option pas encore totalement envisageable compte tenu de la situation encore précaire dans leur village respectif. Ils sont alors tenus supporter les difficultés liées au statut de réfugié. Entre autres les réfugiés sont confrontés à un problème d’accès à la terre pour leurs activités agricoles leur permettant de se nourrir. Pire, une inquiétude générale s’est emparée d’eux car on leur aurait informé de la fermeture du bureau du haut-commissariat des réfugiés de Banjul qui leur vient en aide. Si cela devait arriver, ils pensent que beaucoup d’entre eux risquent la prison car sans prise en charge certains risquent de se lancer dans des activités illicites. C’est pour cette raison qu’ils sollicitent l’intervention du gouvernement du Sénégal auprès du HCR pour prolonger ses activités en Gambie. Mieux, les réfugiés veulent bénéficier comme leurs compatriotes restés au pays de la politique sociale du gouvernement sénégalais notamment la bourse de sécurité familiale. A ce stade de leur séjour en Gambie, ils se sentent abandonnés à leur propre sort.

Mais le Ministre d’Etat Robert Sagna les a invités à son tour à se joindre à tous pour la recherche de la paix. Il les a aussi rassurés de l’attention que le chef de l’Etat accorde à leur situation. Cette visite, la première d’une autorité sénégalaise depuis qu’ils ont abandonné leurs villages en 2006 pour la plupart a permis au GRPC de mesurer l’hospitalité que la Gambie a offert à ces sénégalais. Et le Président Robert Sagna en a profité pour remercier le Président et le peuple gambien et témoigner de la fluidité des relations entre le chef de l’Etat sénégalais et son homologue et voisin de Gambie.

La vie n’est jamais meilleure ailleurs que chez soi, c’est le sentiment le mieux partagé par les réfugiés sénégalais en Gambie mais désormais et pour toujours ils ont un interlocuteur en la personne du Ministre d’Etat Robert Sagna aidé dans sa tâche par d’éminentes personnalités toutes animés par la seule volonté d’œuvrer sans répit pour le retour à la stabilité au sud du Sénégal.

L.BADIANE pour xibaaru.sn