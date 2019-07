Macky et le roi Mswati III ont visitée la sphère ministérielle de Diamniadio

Le roi de l’Eswatini (ex-Swaziland), Mswati III, et le président sénégalais, Macky Sall, ont visité ensemble la plateforme industrielle internationale de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal, a constaté l’APS, vendredi.

Macky Sall et son hôte ont été accueillis par le ministre sénégalais de l’Industrie, Moustapha Diop, le directeur de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI), Momath Bâ, et le directeur général de l’APIX, l’agence chargée des grands travaux et des investissements de l’État, Mountaga Sy.

Pendant plus d’une heure, ils ont visité les sociétés industrielles de la plateforme de Diamniadio, dont la première phase, d’un coût d’une vingtaine de milliards de francs CFA, a été financée par l’État du Sénégal, avec le soutien d’une entreprise chinoise.

La deuxième phase sera construite avec un financement du gouvernement chinois, selon les autorités sénégalaises.

Le roi de l’Eswatini a entamé jeudi après-midi une visite officielle de deux jours au Sénégal.

Mswati III et Macky Sall veulent « raffermir davantage les excellentes relations d’amitié et de coopération entre la République du Sénégal et le Royaume de l’Eswatini », selon la présidence sénégalaise.

Le dirigeant d’Afrique australe et le président sénégalais vont s’entretenir sur « des sujets d’intérêt commun, au plan bilatéral ».