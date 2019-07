Locales 2019 : Cissé Lo dévoile le nom de sa nouvelle coalition gagnante

Le Président Moustapha Cissé Lo est vraiment déterminé à engager la bataille de Dakar. Le premier vice-président de l’Assemblée Nationale, par ailleurs, Président du Parlement de la CEDEAO, prépare avec beaucoup de sérieux les élections locales prévues le 1èr Décembre 2019. El Pistolero compte mettre tous les atouts de son côté pour grappiller le fauteuil de Maire de la capitale sénégalaise. Il vient, ainsi, de dévoiler le nouveau nom de sa coalition gagnante qui sera lancée pour aller à l’assaut de la dite institution municipale : «And Ak Wa Ndakaarou Défar Dakar». Le lancement officiel de cette grande coalition qui sera ouverte à toutes les forces vives du Sénégal (partis politiques et/ou coalitions de partis, mouvements citoyens, Groupements de Promotion Féminins(GPF), ouvriers, associations de jeunes, associations sportives et culturelles, autorités religieuses et coutumières, artistes, artisans, tisserands , élèves, étudiants, marchands ambulants, pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, pour ne citer que ceux-là) est prévu prochainement. Oui, la guerre de Troyes, pardon, de Dakar aura bel et bien lieu…

Ibrahima NGOM