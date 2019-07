Le MNAR déterminé à être « la ceinture de sécurité des institutions »

Le 24 Février 2019 nous avons élu Macky SALL au suffrage universel à 58,26%, Président de tous les Sénégalais.

Après un triple parrainage citoyen institutionnel et clérical, la majorité des citoyens a choisi un programme et mandaté le Président Macky SALL à son exécution : c’est le PSE phase 2.

Il nous faut donc assumer ce choix et veiller à sa sécurisation en donnant à l’Institution Présidentielle la possibilité d’exercice du mandat.

Aujourd’hui et pour la première fois des forces marginales et encagoulées aussi intérieures qu’extérieures sont a l’œuvre et profitent d’un contexte particulier et artificiel pour déstabiliser le pays par la manipulation et le rejet assumé de l’Etat de droit et du principe même de ce suffrage universel.

C’est la raison d’être du Front Républicain de Défense de la Gouvernance Macky ( FRDGM).

Dans un premier temps nous avions initié une série d’actions en l’occurrence des marches qui ont été interdites au même titre que d’autres manifestions en raison de velléités de troubles à l’ordre public.

Il est clair aujourd’hui que cette position doit évoluer, sages du fait que nous ne devons pas jouer le jeu ni utiliser les mêmes armes que ceux qui veulent asseoir l’instabilité sociale et institutionnelle. Nous ne les aideront pas non plus à transformer le Sénégal en un champ de confrontation qu’ils veulent faire passer pour un face à face Opposition/ Pouvoir.

Il n’en est rien le FRDGM est d’émanation populaire. Que personne ne nous distrait. Nous sommes aux côtés du Peuple .Le même peuple qui a élu le Président Macky SALL. De ce fait, nous n’allons pas exposer les populations, sortir les jeunes et les dresser les uns contre les autres.

C’est pourquoi, en lieu et place des marches et manifestations pouvant déboucher sur des affrontements et des dérives, le FRDGM décide d’organiser sur l’étendue du territoire :

– Des vendredis de prières

-Des weekends-séances d’explication et de partage sur les enjeux et les priorités de l’heure

-D’appeler les forces vives, tous les segments sociaux, politiques corporatifs à nous rejoindre pour configurer et donner corps au dialogue national au niveau local ; pour lui imprimer un cachet large, plus populaire et plus inclusif.

Cependant la prière et le partage sur les enjeux ne signifient ni recul ni faiblesse .Nous avons pris bonne mesure de toutes les conséquences vers lesquelles une certaine opposition veut pousser le pays : la déstabilisation programmée de la sécurité intérieure,

Nous, FRDGM, sommes plus que jamais déterminés et fermes pour être la ceinture de sécurité autour des institutions démocratiques et républicaines en l’occurrence celle incarnée par le Président Macky SALL.

Pour le peuple pour la République.

ETENDARDS REPUBLICAINS

MOUVEMENT NATIONAL DES ARABISANTS REPUNLICAINS (MNAR)