Kisal Senegaal prend son destin en main et regarde vers l’avenir

Kisal senegaal relève le défi de l’engagement citoyen et de sa structuration en organisation partisane dans l’arène politique sénégalaise. Cet enjeu d’avenir pousse kisal senegaal à se mettre face à son destin et à celui du Sénégal que nous exprimons dans le projet de société que nous proposons au peuple sénégalais, pour sa promotion et son bien-être. Le Sénégal constitue une nation plurielle à mémoires multiples et multiséculaires à fort potentiel du développement durable et solidaire. Ses potentialités son celles de nos collectivités territoriales urbaines et rurales , de nos terroirs ,villes, villages et hameaux dont les ressorts de progrès et les essors économiques opportunes , désenclavées les uns par rapport aux autres par un marché intérieur fort et endogène localement maitrisé par les acteurs nationaux et des mobilités territoriales introverties, constituent l’un des paramètres essentiels par lesquels le Sénégal devra et pourra trouver le chemin de son dynamisme et sa capacité à satisfaire les besoins prioritaires de ses filles et fils, en leurs offrant perspectives , espoirs et espérances.

Le ministre de l’intérieur de la république du Sénégal a publié les arrêtés relatifs aux cautions et aux parrainages imparties aux organisations partisanes sénégalaises en vue de pouvoir compétir aux suffrages des sénégalais pour les prochaines élections communales et départementales prévuessauf report nouveau le 01 décembre 2019.Pour beaucoup de nos compatriotes cette discrimination instituée par l’argent pour priver beaucoup d’entre eux à compétir et à conquérir le pouvoir local et territorial, est une violation fondamentale du droit du citoyen d’être électeur et éligible .Mais à Kisal senegaal nous relevons ce défi et nous nous donnons les moyens de contourner cette discrimination financière et nous nous y engageons avec fierté et certitude que rien ne sera plus jamais comme avant après ces élections communales et départementales de décembre 2019 sous réserve de report.

Aussi, j’annonce solennellement au peuple sénégalais à travers la pluralité de ses composantes autochtones et diasporiques, que le parti Kisal senegaal présentera ses propres candidats -maires et ses candidats – présidents de conseils départementaux en alliances exclusives avec les forces vives locales de nos territoires et terroirs. Kisal prend ainsi ses responsabilités en s’engageant sous ses propres couleurs dans cette bataille cruciale en vue des lendemains meilleurs.

Nous sommes membres de la coalition Bennoo bokk yaakar , mais notre visibilité actuelle au sein de cette coalition hybride n’est pas celle que nous souhaitons pour notre parti. Nous poursuivrons notre soutien à l’action du président de la république car nous assumons pleinement notre alliance depuis 2011 et notre engagement autour de lui pour ses succès électoraux successifs dont nous avons été pleinement partisans et acteurs depuis 2007 par nos propres moyens contrairement à d’autres. Et kisal peut se glorifier de ses campagnes électorales autofinancées sans aucun apport du candidat Macky SALL contrairement à d’autres et mêmes parmi les insoupçonnés qui sont eux dotés de moyens considérables.

Nous décidons ainsi de sortir des combinaisons d’appareils pour promouvoir là où c’est nécessaire, avec des acteurs de terrain localement reconnus par les habitants de nos terroirs, des libertés locales en co-éducations permanentes et créativités solidaires en vue du développement humain, participatif et durable à partir de nos communautés de base solidaires et interactifs ?

MAMADOU DEME

Président de Kisal senegaal

Haut conseiller des collectivités territoriales