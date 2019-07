Regardez comment Macky est tombé devant…Touba

Macky est tombé de haut…voire de très haut devant la communauté Mouride qu’il voulait narguer après sa brillante réélection du 24 février 2019.

« Il voulait punir la ville sainte de ne pas l’avoir plébiscité dans les urnes en ne respectant pas la tradition qui voulait qu’un chef d’État nouvellement élu ou réélu rende visite à Touba et à Tivaouane. Mais il doit savoir qu’on ne s’amuse ni avec Touba ni avec Tivaouane encore moins avec toutes les confréries du Sénégal. » selon une déclaration rendue publique par des jeunes marabouts mourides petit-fils de Serigne Touba

Mais pour des observateurs de la scène politique, « Macky avait gagné la confiance des sénégalais qui l’avaient réélu au 1er tour, donc la ville sainte était pour lui une zone bourrée d’adversaires ». Et pour certains, « s’il n’a pas viré jusqu’à présent le DG de Dakar Dem Dikk (DDD), c’est parce qu’il « approuvait les dires de ce DG rejeté par Touba ».

Toujours selon ces détracteurs: « Macky avait gagné sans les Mourides et Touba devenait pour lui une destination non privilégiée. Mais Dieu décida que le malheur s’abatte sur Macky après les révélations de la BBC. Et dans les problèmes, il sent le besoin de recourir aux bénédictions de Touba. Le Palais a décidé urgemment entre deux voyages de Macky de programmer en priorité la destination…Touba. Et après sa ce sera Tivaouane…Puis Médina Baye, Thiénaba en passant par les cités religieuses influentes de l’intérieur du pays et terminant à Dakar par Cambèrène Laye Laye ».

Mais pour les proches du président Macky, son voyage s’inscrit dans un agenda bien précis c’est pourquoi il a tenu à remercier le Khalife général des Mourides en ces termes : « je suis venu vous faire part encore une fois de ma gratitude. Je sais combien vous m’avez soutenu. J’en ai la pleine conscience. Je viens réitérer mon engagement spirituel envers vous. Vous m’aviez dit de ne nourrir aucune inquiétude. Vous m’aviez dit de tout laisser entre les mains de Serigne Touba. J’ai gagné et il n’y a eu ni bruit ni contestation. C’est la raison pour laquelle j’avais l’obligation de vous dire merci. »