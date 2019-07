Sur la gestion des ressources pétrolières, Le PCS/ Jengu Tabax de Boubacar Camara se félicite de constater que le Gouvernement du Sénégal a déjà accepté certaines recommandations et ne ménagera aucun effort pour la réalisation des trois autres points restants.

COMMUNIQUE DU PARTI DE LA CONSTRUCTION ET DE LA SOLIDARITÉ (PCS)/ JENGU TABAX

Le Président Fondateur Honoraire de notre parti, M. Boubacar CAMARA a accepté de livrer un témoignage devant la Division des Investigations criminelles (DIC) le jeudi 27 juin 2019 sur l’actualité relative aux conditions d’attribution et d’exploitation du Pétrole et du Gaz. Il a été entendu en qualité de témoin, ancien secrétaire général du ministère chargé de l’Énergie et personne-ressource.

Le lendemain, il a donné une conférence de presse au cours de laquelle, il a remis un texte liminaire en français qu’il a résumé en wolof.

Le PCS/JENGU TABAX exprime sa fierté pour l’intervention pertinente de son Président honoraire et les éclairages qu’il a fournis de façon objective et argumentée.

Le PCS/ JENGU TABAX salue tout particulièrement sa prise de conscience des enjeux de l’exploration pétrolière et ses mises en garde, il y a de cela une décennie. Sa qualité de visionnaire lui a permis de tirer la sonnette d’alarme sur les conditions défavorables des textes en vigueur et la nécessité de certifier nos réserves de ressources naturelles pour négocier à mémoire égale.

Monsieur CAMARA avait très tôt compris que, dans le contexte d’évolutions technologiques notables avec les données sismiques 3D facilitant la détection des périmètres recelant du pétrole et du gaz, le Code pétrolier de 1998 n’était plus favorable au Sénégal, qu’il fallait donc se donner les moyens de certifier les réserves et de négocier dans de meilleurs conditions l’exploitation des ressources naturelles après avoir changé le cadre législatif et réglementaire.

Le PCS/JENGU TABAX a bien noté que Mr Boubacar CAMARA, a précisé qu’en qualité de Secrétaire général de ministère, il n’était nullement impliqué dans les négociations pour l’octroi de permis d’exploration et ne détenait aucun pouvoir pour signer un contrat conclu, conformément à la loi 98-05 du 8 janvier 1998 et au décret d’application n° 98-810 du 6 octobre 1998 ainsi qu’au décret qui encadre la fonction de secrétaire général.

Après transmission du projet de PETROSEN octroyant un permis à Monsieur Frank TIMIS sur les Blocs de Saint Louis Offshore Profond et Cayar Offshore profond, il n’a reçu aucune instruction pour un traitement du dossier dans un sens ou dans l’autre.

Le PCS/ JENGU TABAX réaffirme sa position de principe qu’il appartient au Président de la République de fournir toutes les informations pour édifier le peuple sénégalais qui se dresse légitimement pour exiger la transparence totale dans cette affaire empreinte de confusion notamment avec l’implication de son frère.

Le PCS/ JENGU TABAX réaffirme que le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier et ne peut et ne doit plus être géré comme avant, quels que soient ceux qui sont actuellement au pouvoir ou ceux qui accéderont demain au pouvoir.

Le PCS/JENGU TABAX, pour promouvoir la sécurité et la sérénité, salue les cinq (05) propositions pertinentes du Président Boubacar CAMARA, conformes aux recommandations de la Commission Industrie, Mines, Énergie et Développement durable du parti et demande leur mise en œuvre :

www.jengusenegal.com

1. Ouvrir le COS Pétro-Gaz à l’opposition politique et la société civile ;

2. Attribuer une part des ressources pétrolières et gazières aux générations futures ;

3. Inviter les bénéficiaires des contrats pétroliers et gaziers à une vérification

conjointe, avec la participation de l’opposition et de la société civile, des différentes allégations et à la renégociation des contrats en vue de rééquilibrer les intérêts des uns et des autres, le cas échéant ;

4. Compléter le dispositif de surveillance des ressources pétrolières avec l’instauration d’une autorité de régulation avec un droit de regard étendu sur toutes les procédures et une information aux citoyens ;

5. Conférer le pouvoir d’approbation des contrats signés après appel d’offres, à l’Assemblée nationale à l’instar de la ratification des conventions internationales.

Le PCS/ Jengu Tabax se félicite de constater que le Gouvernement du Sénégal a déjà accepté les deux premières recommandations et ne ménagera aucun effort pour la réalisation des trois autres points restants.

Dakar, le 3 juillet 2019

Pour le Bureau politique Le Secrétaire général national Mor NDIAYE