Niger: Yerim Sow sort des eaux boueuses l’hôtel NOOM de Niamey

Sénégal-Niger: Pour un investissement de 19 milliards de FCFA, l’entrepreneur sénégalais Yerim SOW sort des eaux boueuses un gigantesque et flambant hôtel NOOM de Niamey

L’homme d’affaires sénégalais Yerim SOW à la tête du groupe africain Teyliom International prend du coffre. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, il vient de réaliser un important investissement d’un montant de 19 milliards de FCFA pour un ambitieux projet hôtelier Noom Hôtel de Niamey. L’infrastructure dont la gestion a été confiée à Mangalis Hôtel Group, est opérationnelle depuis début juillet 2019 et traduit la vision du Chef de l’Etat nigérien , ISSOUFOU Mahamadou de faire de la ville de Niamey un nouvel hub de services dans le cadre de l’organisation du Sommet des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine du 04-08 juillet 2019. Exclusif

Le Groupe Teyliom de l’entrepreneur sénégalais Yerim SOW marque un grand coup. Le nouvel hôtel Noom Niamey est sorti de terre. Dans les eaux boueuses d’un ravin de rocher et de feuilles mortes. Il l’a fait Yérim SOW. L’investissement global est estimé à 19 milliards de FCFA mobilisé sur un crédit syndiqué. Noom Hôtel Niamey est un établissement haut de gamme (5 Etoiles) comprenant 141 chambres dont 123 chambres standards, 2 chambres pour personnes en situation de handicap, 10 chambres exécutives, 5 suites juniors, et une suite prestige. L’hôtel comprend également un restaurant gastronomique, un bar, trois salles de réunion, un gymnase et un parking. L’inauguration du complexe hôtelier au design flambant neuf a été rehaussée par la présence du ministre de l’intérieur, Mohamed BAZOUM

Le ministre du Tourisme, Ahmed BOTO, a précisé que cet hôtel a été réalisé par le groupe africain Teyliom International s’inscrit dans le cadre du programme Niamey Nyala et le Sommet de l’Union Africaine. Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, le Directeur Général de Noom Hôtel Niamey est Richard Robex. Pour rappel, le groupe Teyliom International a réalisé plusieurs hôtels de haut standing en Afrique de l’Ouest et du Centre, notamment en Côte d’Ivoire, au Bénin, en Guinée Conakry, au Sénégal, au Cameroun, au Congo Brazzaville, en République Démocratique du Congo et au Gabon.

ConfidentielAfrique