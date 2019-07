Moustapha Cissé Lo déclare la guerre aux détracteurs de Macky

Les attaques répétitives contre le président de la République Macky Sall et son régime sont loin de plaire à l’honorable député Moustapha Cissé Lo. Le Président du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) compte, ainsi, monter au créneau, dans les tout prochains jours, pour répliquer, coup après coup, aux détracteurs du Chef de l’Etat. Face à la presse nationale et internationale, ce week-end, dans un hôtel de la place, El pistolero va se pencher sur l’actualité nationale fortement ponctuée par cette inflation de controverses liées aux contrats pétroliers et gaziers. Pour dire, le premier-vice président de l’Assemblée Nationale sénégalaise ne cédera aucun pouce aux animateurs du camp d’en face. Les Abdoul Mbaye, Sonko, TAS, MLD, etc. sont avertis. Ça s’annonce rude !

Ibrahima Ngom