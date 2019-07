Marché des HLM : les commerçants et les protégés du maire à couteaux tirés

A chaque veille de fête religieuse, la Mairie des HLM donne autorisation à un promoteur privé pour l’organisation d’une foire dans le périmètre du très couru marché, occasionnant du coup, une baisse du chiffre d’affaires des commerçants qui y sont légalement établis. Cette année encore, à la veille de la Tabaski, les commerçants et autres marchands ambulants dudit marché décident de ne pas se laisser faire. Ils ont rencontré, ce mercredi, la presse pour alerter les autorités étatiques du danger qui plane dans leur lieu de travail, avec des risques d’affrontements qui pourraient laisser un lourd tribut dans les rangs des protégés du maire.

Le collectif des marchands des HLM, regroupant divers acteurs qui évoluent dans le milieu du commerce local, vient de sonner l’alerte sur les éventuels affrontements qui risquent de se produire si l’État ne réagit pas, ne serait-ce, à temps. Par la voix de El hadji Fall, Secrétaire Général du Collectif et, non moins, porte parole du jour, ils sont décidés de ne plus laisser les stands pour la foire s’ériger devant leurs étals ce, malgré l’injonction du maire. « Nous ne pouvons plus tolérer qu’à chaque veille de fête religieuse, la mairie des HLM nous bombarde des promoteurs pour l’organisation d’une foire qui se répercute négativement sur nos chiffres d’affaires. Nous sommes, pourtant, à jour dans les cotisations, les taxes et autres réglementations en vigueur et nous intervenons jusqu’à 90% des recettes municipales. Nous ne pouvons comprendre qu’à chaque événement, le maire et ses équipes aménagent les abords du marché pour une foire qui ne l’est que de nom. Nous appelons ces stands qu’ils érigent des chapiteaux de fortune qui n’ont rien à voir avec des stands classiques qui permettent une foire digne de ce nom« , a déclaré El Hadji Fall. Selon lui : » Nous n’accepterons plus jamais cela. Nous n’avons aucune dette vis à vis de la municipalité car nous nous acquittons bien de nos patentes et autres objets de réglementation avec les agents des OVP. Quid à y laisser tout ce qu’ils veulent, mais c’est fini cette domination et cet esclavagisme contemporains que nous, les marchands des HLM, vivons actuellement avec le maire. Nous tenions à porter l’alerte à qui de droit et nous sommes prêts à tout pour ne pas laisser ces vendeurs d’illusions agir à notre détriment « , protestent les membres du collectif des marchands.

Ibrahima Ngom