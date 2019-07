La reconnaissance de Macky à l’endroit de Baye Maguette Diakhaté

La visite du président Macky Sall est toujours suivi des audiences dans les appartements sis à la résidence Khadimou Rassoul. Ainsi après la rencontre avec le khalife et les dignitaires mourides, les chefs religieux et les politiciens se ruent au portail pour accéder au lieu de retraite de l’hôte du jour.

Pour cette fois et du fait d’un calendrier chargé, le président n’a pas reçu comme d’habitude. Chez les politiciens, seul l’honorable Député Elhadji Omar Diakhaté plus connu sous le nom de Baye Maguette a été reçu. Une audience assimilée à une marque de reconnaissance à cet homme qui est peint comme le père de l’Alliance Pour la Republique dans le departement. De jour comme de nuit, il s’emploie corps et âme à la massification de son parti. Ses conseils et ses orientations politiques trouvent d’assentiment chez les responsables. Depuis 2009, avec la coalition Dekal Ngor, Baye Maguette est toujours là contre vents et marrées.

Autant d’argument qui justifie cette reconnaissance du président Macky Sall qui lors de leur entretien a sans doute écouté les conseils de ce sage.

Avec la déclaration du khalife, une nouvelle dynamique politique va s’ouvrir à nouveau en vue des élections locales du 1e décembre prochain.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn