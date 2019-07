Le deuxième Khalife Général des mourides sous l’ère des petits fils se met au diapason de l’évolution du monde. En effet, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a encore une fois innové la marcher de la communauté. C’est dans cet ordre d’idées que le Saint Homme a pour la première fois dans l’histoire initie la Grande Concertation du magistère du Mouridisme. Une sorte d’assemblée générale où est conviés toute la famille de Serigne Touba ainsi que les Cheikhs des disciples de Khadimou Rassoul.

Cette activité va se dérouler en présence du chef de l’État Macky Sall qui vient pour la première fois depuis sa réélection pour son second mandat.

Pourquoi le khalife a convoqué toute la communauté ?

Une équation à plusieurs inconnues entoure cette question. Mais en tout état de cause, on peut bel et bien se prononcer sur la batterie de mesure prise par le khalife et qui sont au nombre de quatre. En somme, le Saint Homme veut assainir la ville sainte comme l’avait fait en son temps Serigne Abdou Lahad Mbacké.

Désormais les personnes mal intentionnées ou allant contre les règles du khalife se verront lourdement sanctionner.

Article 1: les jeux de hasard, la musique, la chanson, la danse et tout autre spectacle de divertissement illicite à l’Islam utilisant les instruments musicaux y inclus la lutte, la football et les concerts.

Article 2: l’utilisation et la vente de produits de dépigmentation et des cheveux artificiels ainsi que le port de vêtement indécent.

Article 3: la magie, la sorcellerie, le charlatanisme sont interdits.

Article 4: allocution au nom de la communauté mouride non autorisée ainsi que l’hébergement des personnes de mauvaise mœurs.

Article 6: l’ouverture d’établissements scolaires (daaras ou écoles) d’Institutions d’une quelconque vocation religieuse ou appliquée ou d’une mosquée sans l’autorisation de la commission compétente. En conséquence, tous les établissements doivent se conformer au programme et au curricula éducationnel islamique régis et contrôlés par le complexe Khadimou Rassoul.

Tout manquement de principe aux mesures suscitées aura pour conséquences directes sanctions très sévères à l’encontre des personnes responsables infligées par les comités de supervision chargés de la mise en application en collaboration avec les autorités publiques..

Autant de choses que le saint homme voudrait appliquer dans la ville saints comme l’a toujours voulu ses prédécesseurs en tenant compte des recommandations de Serigne Touba.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn