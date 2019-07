Après avoir consommé des fruits de mer dans un restaurant spécialisé dans les sushis, un Coréen de 71 ans a été présenté aux urgences pour des douleurs à la main gauche. Les médecins ont d’abord cru à une simple intoxication alimentaire… Ils n’ont pas eu le choix et ont dû l’amputer.

Un homme s’est présenté dans un hôpital en Corée, environ une douzaine d’heures après avoir mangé des fruits de mer dans un restaurant de sushi. Il présentait des bulles hémorragiques mesurant de 3 à 4 cm sur la paume de sa main gauche rendant sa main gonflée alors que des cloques violettes étaient aussi apparues.

Une infection à Vibrio vulnificus

Les médecins ont diagnostiqué une infection à Vibrio vulnificus, une bactérie présente dans les estuaires et les eaux proches des ports. Malgré une opération d’urgence, les chirurgiens ne peuvent sauver l’avant bras de l’homme dont les lésions cutanées ont évolué vers des ulcères nécrotiques. Les médecins décident de l’amputer de son avant-bras gauche, une vingtaine de jours après son diner dans un restaurant de sushi.

Atteint d’un diabète

L’homme hospitalisé souffrait d’une insuffisance rénale et d’un diabète de type 2, les médecins du New England Journal of Medecine expliquent que les patients souffrant de certains troubles immunitaires ou de cancer présentent des risques de complications s’ils sont contaminés par des Vibrio vulnificus. Selon Allô Docteur ,en 2016, 23 personnes ont été infectées par cette bactérie et 5 en sont mortes aux États-Unis.