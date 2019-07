Ibrahima NIANG, un renégat à la solde du Président Macky SALL et sa famille, encagoulé de traîtrise et de baliverne pour s’ériger contre le peuple sénégalais.

Mais cela lui ressemble.

Les jeunes de l’ACT n’ont jamais eu confiance en ce monsieur qui était pourtant membre du bureau

politique de l’ACT aux premières heures.

Il était là quand il a fallu choisir le concept de politique autrement qu’il décrit aujourd’hui.

Il était là quand le bureau politique de l’ACT demandait en 2016 à Macky SALL de publier les

décrets des contrats gaziers et pétroliers.

Il était là quand le principe des lettres ouvertes à Macky SALL a été retenu.

Il était là sur les listes de l’ACT aux élections législatives de 2017.

Mais comme l’avaient si bien dit nos vaillants jeunes au Président Abdoul MBAYE, il était là comme la taupe que nous soupçonnions et qui renseignait le ministère de l’intérieur des activités

de l’ACT.

Il a été démasqué et l’esclave de cour est donc parti rejoindre les traîtres à la nation.

Nous demandons à tous les Ibrahima NIANG, Madiambal SOW ou DIAGNE, du Sénégal de se

taire et se terrer à défaut de défendre l’avenir de leurs enfants.

Christophe BANKO

Alliance pour Citoyenneté et le Travail

Secrétaire National Adjoint chargé des Structures