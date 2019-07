Gwyneth Paltrow conspuée et accusée d’extorsion

Mauvaise passe pour Gwyneth Paltrow. Mardi 2 juillet, la «Page Six» a révélé que les fans de la star étaient furieux après avoir participé à un séminaire centré sur le bien-être. Organisé du 28 au 30 juin dernier à Londres par l’actrice de 46 ans elle-même, celui-ci coûtait la modique somme de 5 700 dollars. «Gwyneth est une extorqueuse» s’est exclamé l’un des participants. Fondatrice de la marque Goop, elle proposait des astuces utiles telles que «la créativité avec les mains», des techniques de relaxation ou encore une séance d’entraînement avec l’Américaine Tracy Anderson durant le week-end. Le prix comprenait deux nuits à l’hôtel Kimpton Fitzroy London, mais certains participants ont découvert que la nuit dans l’hôtel coûtait en fait 250 dollars…

Gwyneth agit comme une déesse de la santé mais c’est une extorqueuse prétentieuse et avide

«Gwyneth agit comme une déesse de la santé mais c’est une extorqueuse prétentieuse et avide. Elle avait une tonne de sécurité autour d’elle, elle était inaccessible. Elle a fait le minimum –quelques conversations au coin du feu avec Penélope Cruz- puis elle a enfilé ses Birkenstocks et s’est échappée. J’étais un grand fan de Gwyneth, désormais j’ai l’impression d’avoir perdu ma foi en Dieu», a confié un autre adhérant.

En réponse aux détracteurs, un représentant de Goop a déclaré que la valeur réelle du week-end s’élevait à plus de 8 000 dollars en raison des extras gratuits, notamment des soins du visage à l’or et autres traitements aux pierres précieuses. Il explique : «En plus de participer au sommet, Gwyneth a animé une séance d’entraînement avec Tracy durant laquelle elle a répondu aux questions des participants avec honnêteté et décontraction. Nous n’avons pas reçu de commentaires négatifs…». Pour l’heure, la principale intéressée ne s’est pas exprimée sur le sujet.