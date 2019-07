Ce joueur de NFL gagne un million de dollars en 5 secondes

Marquise Goodwin, receveur de San Francisco en NFL, a remporté le week-end dernier une compétition de sprint originale, opposant les joueurs de football américain les plus rapides de la Ligue. Avec un joli pactole d’un million de dollars à la clé.

Le concept est très américain, mais il a le mérite d’être original. Le week-end dernier, les fans de sports US ont pu assister en Floride au « 40 Yards of Gold », une sorte de tournoi de sprint dont le but était d’élire (officieusement) le joueur de football américain le plus rapide de la NFL.

Seize joueurs professionnels de la Ligue nord-américaine (huit offensifs, et huit défensifs) étaient ainsi invités à s’affronter dans des duels sur un sprint de 40 yards (36,58 mètres), avec un système assez simple: le gagnant passait au tour suivant, le perdant rentrait chez lui.

Avant la NFL, il a participé aux JO 2012

Après quelques tours, la grande finale a opposé le receveur des San Francisco 49ers Marquise Goodwin au cornerback des Carolina Panthers Donte Jackson, et Goodwin s’est imposé sur la piste avec… 0,05 secondes d’avances. Ce qui lui a valu le droit de se la raconter un peu sur les terrains de NFL la saison prochaine, et qui lui a permis de décrocher un joli chèque d’un million de dollars.

Christian Coleman, l’athlète le plus rapide sur 100 mètres depuis plusieurs mois, a demandé en plaisantant une invitation pour l’année prochaine, mais n’a pas manqué de saluer la performance de Goodwin. Il faut dire que ce dernier n’est pas étranger au monde de l’athlétisme, puisque avant d’être drafté en NFL en 2013, il avait représenté les Etats-Unis à l’épreuve de saut en longueur des Jeux olympiques de 2012. Il avait à l’époque terminé à la 10e place de la finale.