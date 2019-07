CAN : l’heure est à l’union sacrée autour de l’équipe nationale

« L’Union sacrée est le nom donné au mouvement de rapprochement politique qui a soudé les Français de toutes tendances (politiques ou religieuses) lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale ».

C’est la définition dans le Larousse. Pour moi, il s’agit tout simplement de l’union autour de ce qui lie un peuple. Ici, c’est le sport et particulièrement de notre équipe nationale de football qui joue en ce moment la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte. C’est dans ce pays que le Sénégal avait renoué avec la haute compétition continentale en 1986, après 18 ans de traversée du désert, puisque notre dernière participation à une coupe d’Afrique remontait à 1968, à Asmara (Erythrée).

Cette participation a laissé de mauvais souvenirs, mais tous ceux qui y étaient, y compris la presse, avaient attendu le retour à Dakar, pour régler les comptes de cette mésaventure lors d’un débat inoubliable à la Télévision nationale. Il est vrai qu’à l’époque, la presse n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, avec une floraison d’organes.

Il y a eu des dérives au Mali lors de la coupe d’Afrique 2000 avec la virée de certains joueurs qui étaient à la boîte de nuit le Byblos en pleine compétition. La presse en avait fait ses choux gras, mais cela n’a pas empêché le Sénégal de jouer la finale contre le Cameroun.

En 2002, un autre scandale avait éclaboussé la tanière avec l’affaire Fadiga à la coupe du monde en Corée. Heureusement que le milieu de terrain au gaucher magique a été grand et digne dans l’épreuve. Il avait promis de battre la France en match d’ouverture. Il fait un match inoubliable et l’affaire a été classée.

L’équipe actuelle, la première en Afrique d’après le classement Fifa, la meilleure depuis celle des Diouf, Fadiga, Cissé, Silva, Diatta, Camara, Diao …. est en train de nous donner satisfaction. Nos lions qui font partie des favoris de cette compétition, ont besoin de soutien de la part de tous, y compris la presse. Vous me direz qu’elle fait son travail. Certes. Je le sais et c’est normal. Pendant la guerre du Vietnam, les journalistes américains qui y étaient, n’avaient pas dit tout ce qu’ils avaiet vu. C’était une affaire de nation. Que ce soit une guerre ou une rencontre sportive, c’est toujours une affaire de nation.

Krépin Diatta qui a été révélé au monde après son grand match contre la Tanzanie ( un but marqué et meilleur homme du match) , a fait l’objet de railleries sur les réseaux sociaux. Il est très jeune et a besoin de soutien et d’encouragement, mais non de railleries.

Sadio Mané l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, vainqueur de la ligue européenne des champions, fait la fierté de tout un peuple. Je ne vois pas en quoi occuper une chambre individuelle est un délit. Les journalistes comme Babacar Khalifa Ndiaye, Abdoulaye Diao, Abdoulaye Dabo, Jérôme Diouf, Oumar Dia et tous mes autres confrères de la presse sportive qui ont souvent accompagné l’équipe nationale, savent qu’il y a toujours des joueurs qui préfèrent ne pas partager leur chambre et sont même prêts à payer de leur poche. Ce qui n’est d’ailleurs pas le cas (le vice-président Abdoulaye Sow a expliqué le pourquoi). Ce n’est un joueur qui fait la star et tout le monde le sait. En ce qui concerne Kalidou Koulibali, que je connais mieux que n’importe quel journaliste sénégalais, il est l’un des joueurs les plus corrects au monde. Celui qui a choisi le Sénégal, au moment où la France où il est né, avait besoin de lui, a droit à beaucoup de respect et de considération. A chaque fois que la presse a besoin de lui, il est à leur disposition, contrairement à d’autres qui les snobent par méfiance, car leurs propos sont souvent mal interprétés par certains de mes confrères. Le mot « mensonge », n’est pas une insulte. C’est tout simplement une assertion contraire à la vérité. En France où il est né, il est courant d’entendre quelqu’un dire à son père, « tu mens ». On l’entend souvent dans les débats télévisés.

A mes confrères, je demande solennellement de soutenir ces joueurs qui sont jeunes et se battent avec vous pour un même idéal : une participation honorable pour faire oublier Caire 86.

A Aliou Cissé et à ses protégés, je dis : Il ne faut jamais renoncer à ce que tu veux vraiment faire ou réaliser. Une personne avec de grands rêves est bien plus forte qu’une personne qui a déjà tout accompli ou qui n’a aucune ambition. Les gens peuvent douter de ce que tu dis, mais ils vont croire en ce que tu fais.

Cela veut dire ce que cela veut dire.

Samba Mangane

Journaliste