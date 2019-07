Attaque d’un camp de migrants à Tripoli : pas victime sénégalaise

Le directeur des Sénégalais de l’Extérieur, Sory Kaba a annoncé, ce jeudi, qu’« aucune victime sénégalaise n’a été enregistrée en Libye » depuis l’attaque du centre de détention de migrants et de réfugiés. « 40 Sud Africains ou migrants ont péri. Nous ne pouvons pas jusqu’ici confirmer qu’il y a une victime sénégalaise. De par les infos dont on dispose, il n’y en a pas encore, mais les recherches se poursuivent.

Par contre, il y a un mouvement de déplacements assez important que nous supervisons en relation avec nos partenaires le Hcr et l’Organisation internationale pour les migrations. D’ores et déjà, plus de 3 300 Sud Africains ont connu un mouvement de l’Est vers le centre du pays, histoire de les protéger», a révélé Sory Kaba sur iRadio reprise par Seneweb.

Il poursuit : « Depuis le début de l’année, nous en sommes à peu près à 40 compatriotes qui sont rapatriés de la Libye par mois. Depuis 2014, nous en sommes à plus de 6 000. Ce qui veut dire que la situation en Libye préoccupe les plus hautes autorités de ce pays.

Et que des instructions fermes ont été données pour que tous les compatriotes, je le précise bien, qui sont en Libye et qui souhaitent rentrer, que nous puissions leur apporter toute l’assistance requise afin qu’ils retrouvent leur pays. Parce qu’il y en a certains qui sont là-bas et ne souhaitent pas rentrer ». L’attaque du centre de détention de migrants et de réfugiés en Libye s’est alourdie. On dénombre 40 morts et 80 blessés pour le moment.