Sortie de Macky sur le pétrole et le gaz : MLD pas convaincu

Parlant de la transparence dans l’affaire Petro-Tim, Mamadou Lamine Diallo, président du Mouvement Tékki, n’a pas mis du temps pour apporter sa réplique à la déclaration de Macky Sall sur le Contenu local. Le président de la République déclarait mardi que « la transparence entoure la gestion pétrolière et gazière ». Des propos bottés en touche par le député. Pour M Diallo, c’est des contres vérités manifestes et Macky Sall est impliqué dans cette affaire.

Selon lui, ces déclarations de Macky Sall sont de la poudre aux yeux. « Il est à l’antipode de la transparence. S’il voulait la transparence, il aurait appliqué les conclusions des Assises nationales. Je ne sais pas de quoi il parle. Pourquoi il a violé la loi en donnant les blocs de Saint-Louis et de Kayar à Pétro Tim. Pourquoi Aly Ngouye Ndiaye a dit des contre-vérités en écrivant noir sur blanc que Petro Asia est capable de faire le travail et qui a, la capacité financière et technique, alors que c’est radicalement faux », dénonce t-il.

« Cette société présentée comme la société mère de Petro Tim a été créée le 6 mars 2012 alors que Petro-Tim elle-même a été créée le 19 janvier 2012. Où est la transparence. C’est ça la vraie question qui a été posée. Et c’est à cette question qu’il faut qu’il réponde », tonne le parlementaire au micro Sud Fm reprise par Pressafrik.

Mieux, ajoute-t-il : « BP a-t-il donné des sommes importantes à Frank Timis dans l’affaire ? C’est cela la question qui est posée à Macky Sall. C’est une question précise. Nous estimons qu’il a violé la loi de manière délibérée, et c’est pour ça que nous l’interpellons. Et le peuple sénégalais a le devoir et le droit de l’interpeller sur ça. Et deuxièmement, qu’il publie la décision finale d’investissement qu’il a signé des décembre 2018 en Mauritanie pour l’exploitation du bloc de Saint-Louis. Voilà, ce qu’on lui demande, ce n’est pas de la philosophie sur la transparence ».