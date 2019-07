Senegaal Moñu Ñor : une autre plateforme pour contrer Aar Li Nu Bokk

Hier mardi 2 juillet 2019 a été lancée à Dakar la plateforme citoyenne Senegaal Moñu Ñor. Elle regroupe des organisations politiques issues de la mouvance présidentielle, des organisations syndicales, des mouvements associatifs de jeunes et de femmes.

La plateforme s’engage “à travailler pour la stabilité et la sécurité du pays, à s’ériger en sentinelle face à tout fossoyeurs de la concorde nationale, à promouvoir et à soutenir les politiques publiques et à promouvoir la citoyenneté”. Senegaal Moñu Ñor, dans le cadre de ses activités, compte organisé une marche de soutien et de sensibilisation à la place de la Nation ce vendredi 05 juillet 2019.

La plateforme envisage très prochainement, selon Senego, d’effectuer une tournée nationale pour une vaste campagne de sensibilisation, d’information et d’édification sur la manipulation médiatique, la désinformation et l’intoxication sur la gestion de nos ressources naturelles.

Pour rappel depuis la publication de la Bbc citant le frère du président Macky Sall, Aliou Sall dans une affaire de corruption de plus de dix (10) milliards de dollars, a vu le jour au Sénégal des mouvements de contestation qui en ont voulu au Chef de l’Etat.

C’est à cette occasion, que verra le jour la plateforme Aar Li Nu Bokk qui a occupé la rue publique à deux reprises, l’une rythmée de violence, l’autre tenue sans couacs parce que l’autorisée étatique a encadré cette sortie de protestation avec les forces de l’ordre.

Aujourd’hui, des suites de l’autre plateforme dénommée Sam Sunu Rew, mise en place par les membres de Benno Bokk Yaakaar pour parer aux manifestations de Aar Li Nu Bokk qui revendique une transparence et une meilleure gestion des ressources naturelles du pays, voit le jour celle-ci qui s’est nommée Senegaal Moñu Ñor et qui, à côté s’est aussi assignée la mission de défendre le Sénégal en défendant le régime en place contre les ânonnements de l’opposition réunie dans ce groupe.