Les « gages de transparence » donnés par le président de la République Macky Sall concernant l’exploitation des ressources pétro-gazières sont relevés dans la presse du jour.

« Il n’y a aucune inquiétude à se faire sur les contrats pétroliers ; les intérêts du Sénégal seront préservés », a déclaré le chef de l’Etat dans des propos rapportés par Le Témoin quotidien.

« Les gages de transparence de Macky Sall », titre le même journal, évoquant l’intervention du président de la République au cours d’un atelier sur le « contenu local » sur le pétrole et le gaz, une rencontre tenue la veille, dans un contexte marqué par la polémique sur les contrats pétroliers.

Un documentaire de la chaîne publique britannique BBC, publié le 3 juin dernier, rapporte des allégations de corruption portant sur les contrats pétroliers conclus par le Sénégal avec la société Pétro-Tim, des accusations constamment réfutées par le gouvernement.

« Macky Sall réitère son attachement à la gestion transparente des ressources naturelles », rapporte le quotidien Le Soleil, selon lequel pendant cinq tours d’horloge au cours de cet atelier sur le « contenu local » dans les hydrocarbures, « le chef de l’Etat et les différentes parties prenantes ont échangé sur les voies et moyens permettant au privé national de profiter de l’exploitation du pétrole et du gaz ».

Selon Vox Populi, cet atelier « a servi de tribune (…) au chef de l’Etat, pour solder ses comptes avec ses opposants qui, depuis le reportage de la BBC sur le +scandale à 10 milliards+, lui mènent la vie dure ».

Macky Sall « a juré, la main sur le cœur, que la transparence entoure les contrats pétroliers et gaziers. Le président de la République se dit +trop conscient+ de l’importance de ces ressources pour laisser le +moindre hasard porter atteinte+ aux intérêts du Sénégal », indique le journal Le Quotidien.

« Macky assène ses 4 vérités » et recommande « la prudence et la décence, quand on aborde ces questions » relatives aux hydrocarbures, souligne Enquête à sa une. Libération parle du « serment de Diamniadio », en évoquant les déclarations du président de la République.

« Au présent et pour les générations futures, le président de la République s’engage à respecter les intérêts de la nation quoiqu’il en coûte. Macky Sall a fait ce serment (…) » lors de cet atelier sur le « contenu local » dans les hydrocarbures, écrit Libération.

D’où ces propos du chef de l’Etat relayés par le quotidien L’As à sa une. « Ce pays ne sera pas un no man’s land ». « Je ne laisserai personne porter atteinte à l’intérêt des ressources naturelles », ajoute-t-il dans d’autres déclarations rapportées par Tribune.

« Je veux un Sénégal prospère dans la paix et dans la sécurité », dit-il en première page de Sud Quotidien, avant d’assurer de sa volonté de mettre le Sénégal « à l’abri des convulsions symptomatiques de l’exploitation du pétrole », comme rapporté par ce journal.

Selon Walquotidien, Macky Sall tente surtout de « laver à grande eau son frère, Aliou », mis en cause par le documentaire de la BBC. « Que ceux qui s’agitent sur le pétrole dorment tranquille, semble indiquer le chef de l’Etat qui assure avoir pris toutes les dispositions sécuritaires pour éviter la dilapidation des ressources qui appartiennent à tous les Sénégalais », écrit Kritik’.

Sur un tout autre sujet, Vox Populi et Le Témoin quotidien reviennent sur les interdits à Touba, la capitale du mouridisme, et annoncent que le khalife va faire à ce sujet une « importante déclaration ».

« Serigne Mountakha va rééditer les fatwas de Baye Lahat. Aucun écart de conduite ne sera plus toléré », écrit Vox Populi, ajoutant que le khalife général des mourides « rassemble aujourd’hui toute la descendance du fondateur du mouridisme pour une séance d’explications ».

Cette déclaration annoncée fait suite à une séance de tam-tam (sabar) organisée « par des femmes mbacké-mbacké dans la ville religieuse. Un évènement dénoncé par la hiérarchie religieuse de Touba », écrit Le Témoin quotidien.