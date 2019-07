Incroyable cette vidéo qui circule sur Facebook et qui accuse l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye. l’auteur de cette vidéo, un dénommé Socé Ndiaye a déclaré que « Abdoul Mbaye, alors banquier, avait utilisé des comptes bancaires de personnes décédées pour dissimuler l’argent de Hissène Habré » citant un rapport de la banque marocaine Attijariwafa…

« Abdoul Mbaye doit être poursuivi par les Chambres Africaines Extraordinaires et par la justice sénégalaise pour faux et usage de faux, recel et blanchiment de plusieurs milliards de francs Cfa volés du trésor public tchadien le 1er décembre 1990 par Hissein Habré. Dans cette vidéo, je lui rappelle les conclusions du rapport d’audit de pré-acquisition commandité par le groupe Marocain Attijariwafa Bank à la reprise de la CBAO. Je le mets au défi. Écoutez et partagez. »