Aliou Sall jure sur le Coran…Macky jure sur le cœur

Le président Macky a visiblement du fil à retordre avec ses opposants. Au cours de l’atelier sur le contenu local dans les hydrocarbures, le chef de l’Etat et les différentes parties prenantes ont échangé sur les voies et moyens permettant au privé national de profiter de l’exploitation du pétrole et du gaz. Mais il faut dire que cet atelier a servi de tribune au chef de l’Etat, pour solder ses comptes avec ses opposants qui, depuis le reportage de la BBC sur le scandale à 10 milliards, lui mènent la vie dure. Macky Sall a juré, la main sur le cœur, que la transparence entoure les contrats pétroliers et gaziers. Le président de la République se dit trop conscient de l’importance de ces ressources pour laisser le moindre hasard porter atteinte+ aux intérêts du Sénégal.