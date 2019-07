Affrontement en vue…Macky menace, les opposants le défient

Il a trop de bruits sur le pétrole non encore exploité du Sénégal…Et le président n’aime pas ces tintamarres qui divertissent l’opinion publique et découragent les investisseurs.

Sévère mises en garde

C’est ainsi que hier mardi*, le président a adressé une sévère mises en garde contrer les perturbateurs.

C’était à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’atelier de concertation sur la mise en œuvre de la loi sur le Contenu local dans le secteur des hydrocarbures qu’il présidait.

Le président de la République Macky Sall a déclaré qu’il ne laissera personnes porter atteinte à l’intérêt des ressources vitales et naturelles du Sénégal. « Je ne laisserai personne porter atteinte à l’intérêt des ressources naturelles et vitaux du pays. Ce n’est pas seulement par patriotisme, mais je suis le responsable, chef suprême de la nation », a averti le chef de l’Etat Macky Sall.

Les opposants sont avertis

Malgré ces avertissements, les leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) qui regroupe le Mouvement Tekki, l’Alliance pour la citoyenneté et le travail, le Parti de l’Émergence citoyenne, le Mouvement pour la République des Valeurs, Taxaw Temm, la LD Debout et Ensemble, ne se laissent pas intimider par ce qu’ils considèrent comme une menace et relancent leur appel au sit-in ce vendredi à la Place de l’Obélisque…Une belle confrontation en vue entre le pouvoir et l’opposition