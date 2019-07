Rassemblement BBY à Kaolack: Rahma se défoule sur l’opposition

Mouhamed Ndiaye Rahma a répondu aux critiques de l’opposition et sommé les adversaires politiques de la majorité présidentielle de s’abstenir de critiquer le régime ou de tenter de le traîner dans la boue. Il s’exprimait à l’occasion d’un grand rassemblement de BBY à Kaolack, au cours duquel il a taxé les opposants de menteurs. Dans une virulente réponse, il charge: « l’opposition s’arc-boute sur des broutilles pour cacher et ternir les réalisations de Macky Sall. A ceux-là, je dis qu’ils perdent leur temps : le régime sera encore là demain. Je conseille à tous les détracteurs de Macky Sall de toujours fermer les yeux. Parce que, quel que soit l’endroit où ils se trouveront, ceux-là verront ses réalisations. C’est ça la vérité. Les Sénégalais ont encore besoin de Macky Sall. Vous vous fatiguez pour rien ». Devant une foule nombreuse acquise à sa cause, Rahma a encore promis de faire gagner Macky aux prochaines élections locales. «L’opposition n’a aucune chance de gagner les élections. Comme d’habitude, elle sera battue à plate couture ici à Kaolack. Macky Sall a toujours gagné les élections ici dans le Saloum», a-t-il indiqué. Non sans adouber le chef de l’Etat : « Macky Sall n’est pas un homme qui se cache mais c’est un Président qui a le courage de ses idées et convictions. . Il précise: « On ne fuit pas les débats encore moins les mobilisations. » Pour conclure, Rahma a convoqué ses militants et responsables Bby à une assemblée générale au cours de laquelle il fera une importante déclaration.

Article invité