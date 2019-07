Mais où est le journaliste qui a « giflé » Farba Ngom ?

Le journaliste Justin Ndoye, auteur de l’article sur les mallettes d’argent et qui a poussé la Division des Investigations criminelles (Dic) a faire une descente chez Jean Meïssa Diop, samedi dernier, ne s’est pas encore présenté devant les hommes du Commissaire Ibrahima Diop. Pour rappel, le journaliste s’était engagé à se présenter devant les enquêteurs et a fait ses excuses, suite au tollé provoqué par son article. Dans sa livraison du jeudi 27 Juin 2019, le quotidien «L’Exclusif» a titré à sa Une : «Scandale du pétrole, Farba Ngom en mission-commando pour museler la presse : Des Mallettes de 15 à 20 Millions proposées, des patrons de presse, Dirpub et grandes plumes approchés nuitamment et secrètement».