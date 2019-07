Quand l’étudiant Macky Sall commença ses premières recherches de pétrole à Djibabuya ( Casamance). Comment cet étudiant devenu Président, peut-il alors jouer avec nos Ressources?

Alors militant dès 2008 à la faveur de la création de l’APR, je me battais de toutes mes forces comme chaque militant pour que le Président Macky Sall soit élu en 2012, et il fallait qu’il reçoive le plus de monde possible mais aussi de qualité. Alors que sur mon initiative en 2011, il recevait des conseillers démissionnaires de cette localité avec la présence des leaders du parti, il fit une déclaration qui surprit tout le monde. Il nous appris qu’il connaissait bien cette zone puisque c’est là qu’il entreprit ses premières recherches de pétrole. Ses efforts en tant qu’étudiant seront comme récompensés par la providence puisque, ce sera en tant que Président de la république, qu’il verra produit, le premier baril de pétrole et le premier mètre cube de gaz en 2022. On comprend dès lors pourquoi il a vite entrepris de verrouiller nos ressources en faisant adhérer le Sénégal à l’ITIE, de publier en ligne tous les contrats mais aussi et surtout d’adapter le nouveau statut du Sénégal à la situation nouvelle, par un nouveau code pétrolier( 2019) puisque le pays passe d’un statut de potentiel producteur à celui de réel producteur pour mieux préserver les intérêts du Sénégal et d’autres actes d’envergure comme la loi sur le contenu local qui a fait d’ailleurs l’objet d’un forum national, sans oublier les générations futures. Le président n’a jamais autant protégé et verrouillé un secteur simplement parce que les enjeux sont énormes et il le sait mieux que quiconque. Que ces agitateurs de la rue publique soient sérieux et qu’ils arrêtent cette manipulation antipatriotique et que la sagesse populaire soit vigilante et refuse d’être emballée dans un faux combat.

Cheikh Ndiaye

Conseiller Spéciale /CESE

Responsable politique APR Grand Yoff