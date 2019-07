La route Koungheul-Maka Gouye détruite par les pluies les populations rurales coupées du reste du Sénégal

El hadji Amadou TOP, chef de village de Medina Saly, véhicules, charrettes sont bloqués, malades, même de nouvelles mariées qui devaient rejoindre Saly et les marchandises se retrouvent bloqués à hauteur de Medina Saly :

« Il y a une situation extrêmement grave. Je peux vous dire que la commune est en péril parce que de Samboug Koung jusqu’à la frontière de la Gambie est coupé du reste du Sénégal à cause du chantier de la route reliant Koungheul et Maka Gouye. Il y a eu une petite pluie hier nuit et la route est complètement coupée », a-t-il déclaré. Embouchant dans la même trompette, Abdoulaye TOP, ingénieur géologue natif de Médina Saly dans la commune de Saly Escale, exprime tout son désarroi face à ce vieux problème:

« Comme vous le voyez derrière moi, nous sommes en face d’un problème qui date de plusieurs décennies. Dans le cadre du PUDC, cette route a été réfectionnée mais il n’y avait pas de ponts dans la réalisation. Avant notre naissance, notre village a toujours été confronté à la mobilité et à la circulation des biens et des personnes ». Poussant son argumentaire, l’ingénieur dira que les populations ont toujours espéré trouver une solution face à ce problème. Le plus important, c’est de construire des ponts qui permettront aux populations de vaquer tranquillement à leurs occupations surtout en période d’hivernage.

Un fait inédit s’est produit : « il y a un mariage nouvellement célébré à Saly où la mariée devait rejoindre l’autre village. Cependant, à cause du pont envahi par l’eau, elle n’arrive pas à rejoindre le domicile de sa belle famille » dixit monsieur TOP.

A l’entendre parler, on se rend compte de l’importance économique de cette route qui relie une partie du Sénégal à la République sœur de Gambie est mal compris par les autorités: « Cette route qui continue jusqu’en Gambie offre beaucoup de recettes à la commune de Saly. Mais il y a un véritable laxisme des autorités municipales face à cette situation qui perdure » précise-t-il.

Enfin, les populations de la commune de Saly Escale et les gambiens qui empruntent cette route demandent l’appui du Président de la République SE Macky SALL qui a fait de la mobilité rurale l’une de ses priorités dans le PSE. Pour rappel, c’est le Président de la République qui avait pourtant inauguré cette route dans le cadre des travaux du PUDC mais il se trouve que l’entrepreneur n’avait pas respecté les cahiers de charge.