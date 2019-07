Koromack Faye s’engage contre le chômage chronique des jeunes

Le Saltigué Koromack Faye ne sait que prédire l’avenir et trouver des remèdes aux maux et autres maladies mystérieuses qui accablent l’homme (homme au sens large du terme). La participation á l’effort de développement de notre cher pays le tient, aussi, á cœur. Dans cet entretien, il nous fait un état des lieux á mi – parcours des chantiers de son complexe hôtelier qu’il est en train de construire á Pointe Sarène (Mbour). Selon lui, ce joyau qui va lui coûter plus d’un Milliards de nos Francs va pouvoir participer considérablement á la résorption du chômage des jeunes au Sénégal de par le nombre d’emplois directs et /ou indirects qu’il va générer. Cependant, les difficultés ne manquent pas. Du moins si l’on en croit le très célèbre Saltigué sérère. Que de pierres d’embûches sont, ainsi, jalonnées sur son chemin …vers la réalisation définitive de cet édifce auquel il attache beaucoup prix. Témoignages inédits des populations, employés au niveau de ces bâtisses imposantes au for des contrées du Diaklé et du Sangomar.

Ibrahima Ngom