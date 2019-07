Dans la région de Kolda, ils sont 50 jeunes garçons et filles â avoir subi une formation en stratégies de lutte contre le sida. Ces jeunes sont issus des trois départements dont 25 de Kolda, 12 de Médina Yoro Foulah et 13 de Vélingara. Comme ce sont des exercent des responsabilités au niveau des clubs de jeunes filles du Centre Conseil Ado, des Mouvements en Foulards, des Associations Éducatives, leur rôle est de sensibiliser leurs paires dans la lutte contre le sida. Éviter les rapports sexuels sans préservatifs et se faire toujours dépistés, sont entre autres les actions inculquées aux jeunes et autres populations. L’abstinence bien chantée, est aussi un moyen d’éviter la maladie. Ces 50 jeunes formés ont reçu leurs attestations de fin de stage. Ces distinctions leurs sont remises au cours de la cérémonie de lancement de la semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le sida. Une rencontre présidée par madame le ministre de la jeunesse entourée de plusieurs autorités dont la coordonnatrice nationale du CNLS. Venus très nombreux à cette rencontre, les jeunes principales cibles, ont été largement sensibilisés sur les questions du sida. De la prévention au traitement, les jeunes en majorité des élèves, ont acquis des connaissances et mécanismes de protection face à la maladie. Â leur tour, ils se sont engagés à assurer cette mission de lutte contre la maladie. Une réaction qui sonne comme une réponse à Madame Nené Fatoumata Tall qui disait que le Sénégal émergent et sans sida se fera avec les jeunes . D’ailleurs le thème de cette 17ème édition est: une jeunesse sans sida pour un sénégalais émergent. Dans cette région où le taux de prévalence dépasse largement la moyenne nationale située en dessous de 1 %, les conditions de propagation de la maladie sont revisitées. La mobilité des populations avec ces frontières poreuses et la multiplicité des marchés hebdomadaires sont entre autres causes ajoutées aussi au taux élevé d’analphabètes et certaines pratiques culturelles ancestrales.

ELHADJI MAEL COLY