Hausse du prix du carburant : les femmes de BBY rappellent les bons points de Macky depuis 2012

À l’issue de la rencontre du 1er juillet 2019 qui a eu lieu à 17H au siège de Bennoo Bokk Yaakaar sis liberté 2, les Femmes Bennoo Bokk Yaakaar se sont penchées sur l’actualité de ce moment et ont trouvé que :

La loi de finances rectificative est légale et se pratique dans tous les pays du monde. Avec le changement de la nomenclature gouvernementale, la loi de finances s’impose.

Le contexte actuel marqué par des guerres commerciales, des tensions militaires… ont conduit à la hausse du baril du pétrole. Cette hausse existe déjà dans beaucoup de pays. En modèle de bonne

gouvernance, avec des programmes nationaux ambitieux, Son Excellence le Président Macky SALL a fait le choix de servir le peuple sénégalais et non se servir. Il est important de rappeler certaines subventions qui ont permis une baisse de 29 milliards sur les impôts des travailleurs, un taux de 3 à 5% sur la baisse d’enregistrement immobilière, la retraite complémentaire, les 10% de

réduction sur le prix de l’électricité entre autres …

Il est bon de rappeler que ni le gaz butane, ni le diesel, ni l’essence pour les moteurs de pirogues, ni les denrées de premières nécessité … n’ont fait l’objet d’aucune hausse de prix depuis 2012

Les Femmes de Bennoo saluent les initiatives du Président Macky SALL dans sa volonté de faire de ce mandat, un mandat d’actions et non un mandat de bavardage inutile, un bavardage stérile et puéril, entretenu par une certaine opposition nihiliste.

Les Femmes de Benno Bokk Yaakaar déplorent fortement les viols et les violences faites aux femmes et aux enfants

Les Femmes de Benno renouvellent leur confiance et leur solidarité à Mme la Présidente Ndèye Marième BADIANE pour une Coordination des Femmes de la Majorité présidentielle toujours plus dynamique et déterminée à accompagner son Excellence le Président Macky SALL, Président de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar

Pour la Coordination des Femmes BBY et de la Majorité présidentielle

La Présidente Ndèye Marième BADIANE