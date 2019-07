Mauvaise nouvelle dans la tanière des Lions du Sénégal. Edoudard Mendy, le gardien titulaire est forfait pour le reste de la CAN 2019. Il a été victime d’une fracture du doigt hier lundi pendant l’échauffement juste avant le match contre le Kenya. Un match qui s’est achevé sur une victoire du Sénégal 3-0.

Mendy a été obligé de quitter la pelouse du stade sans terminer le match. Les examens médicaux effectués ce mardi ont confirmé les doutes. En effet, des examens ont été pratiqués et la nouvelle est tombée ce mardi 2 juillet, relayée par plusieurs de nos confrères sénégalais : Édouard Mendy serait forfait pour le reste de la CAN 2019, victime d’une fracture du doigt, avec opération à la clé. Son indisponibilité, non précisée, est évaluée à plusieurs semaines. Les Lions de la Teranga compteront désormais sur Alfred Gomis, auteur d’un intérim satisfaisant face aux Kenyans.

Le Sénégal s’est qualifié pour les 8es de finale de la CAN 2019. En deuxième position de son groupe après deux victoires contre la Tanzanie et le Kenya et une défaite contre l’Algérie premier du groupe.