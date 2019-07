Ces changements de Macky qui font trembler les DG

Le président Macky va faire des malheureux en voulant réduire le train de vie de l’Etat et en voulant aussi mettre fin à des agences budgétivores. Car en supprimant des agences, ce sont des DG qui vont faire les frais. Les avantages vont disparaître.

Macky Sall tient au regroupent des structures étatiques dont pratiquement les missions se recoupent. En effet, après la fermeture de consulats notamment celui de Bordeaux prévue le 7 juin prochain, la rationalisation, il s’attaque aux agences et directions nationales dont les missions se recoupent. Ainsi, «L’As» le Cices et Asepex qui ont pratiquement les mêmes missions (organiser des foires et faire la promotion des exportations) devraient être regroupés dans une même entité. Il en sera de même pour l’Agence de régulation des marchés (Arm) et la Direction du commerce extérieur. Idem pour les agences qui s’occupent de l’emploi de jeunes dont l’Anpej, elles pourraient être dissoutes dans la Délégation générale à l’entreprenariat rapide (Der). L’idée de fusionner l’Agence pour le développement des Petites et moyennes entreprises et la Direction des Pme (ADPME) est également en gestation sans compter la dissolution en vue de l’Aeme et l’Anamo. A moins que le plan social ne fasse reculer une nouvelle fois, le chef de l’Etat comme ce fut le cas en 2012, tout porte à croire qu’il mettra à exécution ses menaces.