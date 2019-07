Tension politique au Sénégal…Les regrets de Tapha Diassy

La polémique s’amplifie et la confrontation verbale fait rage en ce moment au Sénégal. C’est le moment choisi par Moustapha Diassy, comptable matières de l’observatoire national des investissements (ONI) pour ramener les acteurs politiques aux fondamentaux qui ont valu au Sénégal sa stabilité. Voici son message.

Oh Sénégal! Pays de saint, pays de valeur religieuse : de el hadji Omar Tall, cheikh Ahmadou Bamba, Seydina Issa Laye, Baye Niass, El Hadji Malick Sy…pour ne citer que ceux-là. Pays de tous ces hommes pieux. Des hommes nous ayant légué de la pureté d’esprit, une concorde, de la piété, de la vérité et rien que la vérité, de l’honnêteté, de la sainteté, de la modestie. Qu’est-ce que l’on puisse recevoir de ses ancêtres comme lègue mieux que ça? Ma réponse à cette question est « rien d’autres ». Cette réponse précise est synonyme de haute trahison de notre part vis à vis du lègue de nos ancêtres. Et de cette haute trahison en témoigne le comportement d’un bon nombre de sénégalais qui reste à désirer par son caractère mensonger et de malhonnêteté. Je ne peux pas comprendre comment une personne dite sérieuse peut fermer les yeux devant des réalisations tangibles, patentes et flexibles du régime en place. Quand des gens me parlent de tension budgétaire sur la trésorerie sénégalaise, d’un manque de paiement de salaire des fonctionnaires, j’ai peur de leur existence humaine, de leur obédience mais aussi de leur foi. Je peux accepter qu’il ait dans la vie de tous les jours des menteurs adventices par de leur nature mais pas jusqu’à convertir indignement le bien en mal. Soyons sérieux mentalement. Qui peut nier que les étudiants continuent à percevoir leurs Bourses de même que leur aide sociale, que nos fonctionnaires sont payés avant 27 du mois par moment, que jamais une institution sénégalaise ferme ses portes pour manque de moyens financiers…… A beau menti qui vient de loin car on a affaire à des gens qui sont hors du pays; peut-on le comprendre ainsi pour mieux les distinguer du monde sérieux.

Moustapha Diassy membre de la CDD

Comptable matière de L’ONI