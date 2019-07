À l’opposition radicale, vous n’empêcherez pas Macky Sall de faire naître le rêve sénégalais. (Par Abdoulaye Mamadou Guissé)

« Senegalese Dream » naîtra certes difficilement, mais il naîtra comme est né celui américain, après de nombreuses révolutions (industrielles, culturelles, économiques et civilisationnelles), cette fois-ci fondées.

Les peuples étaient sortis pour demander l’équilibre des dignités, l’égalité par les couleurs, et la définition d’une constitution forte avec comme fondement

« The American Dream ».

Au Sénégal, la myopie a envahi beaucoup de nos concitoyens, qui ont décidé de voir en Macky Sall un ennemi, en son plan un rêve irréalisable et en leur protestation une légitimité.

Qu’est-ce qui motive réellement ces hommes qui sont au-devant de ce combat, manipulés par des forces obscures, qui nous proposent leur moralité en rêve fondant à la place de la moralité républicaine.

En haine viscérale ils parlent de Macky Sall, en tromperie ils utilisent le peuple. Ce dernier qui rêve d’un autre Sénégal, que Macky Sall est en train de bâtir sûrement. Peut-on voir la beauté d’un immeuble en construction, aussi élevé, aussi imposant soit-il? Non!

La construction du Taj Mahal commanditée par Shâh Jahân en 1631, cette imposante bâtisse devenue le symbole de la culture indienne, avec 7.000.000 de visiteurs en 2018, avait pourtant soulevé une orde de tension.

Celles de l’arc de triomphe qui commémore le soldat inconnu et de la Tour Eiffel dont les travaux ont démarré 2 ans avant la révolution française, avaient aussi toutes les deux déchaîné les foules avant de devenir aujourd’hui les preuves de la vitalité de l’histoire de la France et de la puissance économique qu’elle demeure fondamentalement.

Le Président Macky Sall est un homme intelligent, qui aime son pays, qui veut que le continent africain se positionne dans le monde comme terre d’épanouissement des peuples, avec une ouverture millimétrée aux besoins exclusifs des Africains.

Et ce défi majeur ne sera pas de tout repos.

Aucun homme n’a jamais eu une ambition aussi démesurée pour le bien-être des siens sans rencontrer les énormes difficultés qui s’y rattachent. Fort heureusement, l’homme a compris que le silence dans l’action ne peut être comparé à l’inaction bavarde.

Le cri des haineux n’empêchera pas au train de sortir de la gare de la pauvreté pour rejoindre paisiblement la gare de l’émergence qu’importe ce que cela coûtera, le peuple souverain le mérite!

Abdoulaye Mamadou Guissé

Président MCSS / Fulla ak Fayda

Membre de la Grande Majorité