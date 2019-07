Maintien du parrainage pour les Locales : le PDS prend acte

Le Parti Démocratique Sénégalais a désigné une délégation pour participer à la rencontre initiée par le Ministre de l’Intérieur, dans le cadre de la préparation des élections territoriales du 1er décembre 2019. A cette occasion, le PDS voudrait rappeler à l’ensemble de ses militants et aux sénégalais ce qui suit :

1°) Les mandats des conseillers territoriaux échus le 29 juin 2019 ont été prorogés de manière illégitime par le Président Macky Sall. Le PDS exige du Gouvernement le respect de la nouvelle date du 1er décembre 2019 pour l’organisation des prochaines élections territoriales et s’oppose à toute forme de confiscation du suffrage des électeurs, même par le biais d’un nouveau report des élections ou par l’installation de délégations spéciales.

2°) En dépit de l’opposition quasi-unanime de nos partis, Macky Sall avait maintenu le système du parrainage citoyen à la présidentielle, pour éliminer, de manière illégitime des candidats bien ciblés.

Le PDS prend acte du maintien du système de parrainages pour les prochaines élections locales et exige du Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les partis puissent suivre et évaluer le processus de parrainages au niveau des préfectures et sous-préfectures, conformément aux dispositions pertinentes de la loi, en incluant les listes concernées dans l’ensemble du processus.

3°) Le PDS dénonce les récentes mesures d’augmentation des prix des produits pétroliers qui engendreront une cascade d’augmentations de ceux des denrées de premières nécessités, du transport et de l’électricité. Suite à ces mesures qui consacrent la faillite de la gestion de Macky SALL et qui vont plonger dans la pauvreté des millions de sénégalais, le PDS appelle tous ses militants et tous les sénégalais à s’organiser et à se mobiliser massivement derrière ses listes pour sanctionner l’incompétence de Macky Sall et les dérives mafieuses de son régime, la mal gouvernance chronique.

Pour le Secrétaire Général National du PDS,

Me Abdoulaye Wade

Dr. Cheikh Dieng,

Secrétaire National

chargé des élections