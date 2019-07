« Je n’ai jamais exigé l’audition de Me Wade »

Mamadou Lamine Diallo dit n’avoir jamais exigé que Me Wade soit auditionné. «Pourquoi pas. Je pense qu’il peut dire dans quelles conditions il a signé la convention avec Petrotim ? Qu’est-ce qu’on lui a présenté comme dossier ? Je suis sérieux. Je n’ai pas de problème avec ça, je peux même lui poser la question», dit-il avoir répondu lors du «Jury du dimanche». Il avait été interrogé sur l’utilité du témoignage de l’ancien chef de l’Etat pour la manifestation de la vérité, dit-il.

«Mon propos est constant. Le procureur de la République doit commencer par Aliou Sall et Franck Timis. J’ai indiqué les documents dont il a besoin pour la manifestation de la vérité : décrets, circularisations bancaires, etc. Dans cette affaire, la haute trahison est actée par une violation grave et délibérée de la loi pétrolière, de la constitution, et un manquement à ses devoirs et obligations de la part du Président Macky Sall qui a signé les 18 et 19 juin 2012 les décrets octroyant les blocs de St Louis et Cayar à Petrotim.», a-t-il posté sur sa page Facebok visitee par Seneweb.