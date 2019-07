Son nom est sur toutes les lèvres ce, depuis la diffusion du documentaire portant sur un prétendu détournement au sujet des contrats pétroliers et gaziers au Sénégal par la chaîne de télévision anglaise, la BBC.

Tant les liaisons supposées douteuses entre l’homme d’affaires roumain et le frère du Président de la République, Aliou Sall, ont fait les choux gras de la presse nationale et, même, internationale. Une situation envenimée par l’opposition sénégalaise et une partie de la société civile qui ont eu l’outrecuidance de remettre, encore, du pétrole et du gaz sur les braises marron-beige déjà vives. Selon nos sources, le brasseur d’affaires… international Frank Timis est loin d’être au crépuscule de ses activités. Pour dire, la clameur suscitée par ce qu’il convient d’appeler « Affaire Pétro-Tim-BBC-Aliou Sall » est loin d’adoucir sa détermination, sa fougue à poursuivre son combat pour la survie de ses activités.

Attendu à Dakar dans les tout prochains jours, des jeunes sont prêts à l’accueillir triomphalement…

«Une certaine opposition en panne de crédibilité et d’arguments veut profiter d’un reportage factice, partiel et tendancieux pour brûler le Sénégal. Comme nous l’avons dit, précédemment, rien ne sera de trop pour faire face à ses suppôts de multinationales étrangères qui nourrissent le dessein noir de réduire à néant notre héritage de stabilité et nos acquis démocratiques.

Nous avons confiance en la justice et ne laisserons personne troubler la quiétude de paisibles citoyens », a laissé entendre Mamadou Ndiaye alias «Ndiaye Bambey». Le jeune responsable du parti présidentiel à Bambey, de lancer : « L’homme d’affaires Frank Timis est attendu dans nos murs ; il sera à Dakar dans quelques jours. Sur ce, nous préparons à l’accueillir chaleureusement. Ce que l’on raconte sur l’homme est totalement faux ! Par contre, il mérite de notre Nation pour avoir osé au moment où personne n’avait le courage de mettre le moindre sou pour tâter notre sous-sol afin de trouver l’or noir et le gaz. Lors de son arrivée ici, à Dakar, nous allons l’accueillir de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass pour, ensuite, l’accompagner jusqu’à la Place de la Nation et le décorer au rang de Citoyen d’Honneur de la République du Sénégal», a annoncé M.Ndiaye.