Battus lors de leur deuxième sortie, le Sénégal et la Côte d’Ivoire vont tenter de se reprendre et de chasser les doutes pour assurer la qualification. Le programme de la journée.

L’ENJEU DE LA JOURNÉE

Suite ce lundi du dénouement de la phase de groupes de la CAN 2019. Dans le Groupe D, le Maroc, déjà qualifié avec six points, se frottera à une Afrique du Sud en quête d’au moins un point pour assurer la qualification. Pour cette rencontre sans enjeu, Hervé Renard devrait faire tourner ses Lions de l’Atlas. Il n’est pas exclu que le plus attendu d’entre eux, Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), cède sa place dans l’entrejeu. Du côté des Bafana Bafana, qui ont eu bien des difficultés à prendre le dessus sur la Namibie (1-0), une montée en puissance est attendue. Très décevante face au Maroc, la Côte d’Ivoire a encore son destin en mains et tentera de se rassurer face à une coriace mais limitée équipe namibienne. « Nous allons faire beaucoup de changements pour faire circuler du sang neuf dans l’équipe », a annoncé Ibrahim Kamara. Les correctifs du sélectionneur des Eléphants seront guettés avec intérêt.

Le groupe C connaîtra son verdict dans la soirée. Relancé par sa victoire sur la Tanzanie, le Kenya (3 points) ne partira pas favori face à un Sénégal (3 points) en quête de rachat après sa défaite face à l’Algérie. Laisser toute la pression sur les Lions de la Teranga, tel a été le discours du sélectionneur des Harambee Stars, Sébastien Migné, conscient des faiblesses mentales qui peuvent être celles des hommes d’Aliou Cissé dans les matchs à fort enjeu, que le technicien français ne s’est pas privé de rappeler. Dans le même temps, le match des extrêmes opposera l’Algérie (6 points) à la Tanzanie (0 point). Les Taifa Stars chercheront à sortir la tête haute. Il leur faudra pour cela réussir un véritable exploit face à des Fennecs en pleine confiance.

LA DÉCLA : WILFRIED KANON (DÉFENSEUR ET VICE-CAPITAINE DE LA CÔTE D’IVOIRE)

« Nous devons oublier le match contre le Maroc et rester concentrés pour demain. Nous nous sommes bien entraînés et nous donnerons tout pour gagner. »

LE JOUEUR À SUIVRE : MICHAEL OLUNGA (KENYA)

Son doublé face à la Tanzanie a permis à Michael Olunga de partager la tête du classement des buteurs de cette CAN 2019. Face au Sénégal sa grande taille (1m93) et son envergure d’échassier seront l’un des atouts majeurs des Harambee Stars. Auteur de 10 buts en 20 sélections, celui qui évolue au Kashiwa Reysol (D2 japonaise) après avoir porté les couleurs de Djurgardens ou de Gérone s’annonce comme un sérieux client pour Kalidou Koulibaly et la défense sénégalaise.

Groupe C :

21h00 : Kenya – Sénégal

21h00 : Tanzanie – Algérie

Groupe D :

18h00 : Afrique du Sud – Maroc

18h00 : Namibie – Côte d’Ivoire