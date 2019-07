Abdoulaye Badji coordonnateur départemental de l’APR de Bignona siffle la fin de la récréation, se prononçant sur l’agitation qu’on a noté ces derniers temps autour du pétrole et du gaz. Pour le Ministre conseiller, « cette farce » doit s’arrêter au moment où la justice, seule habilitée à tirer l’affaire au clair, s’est saisie du dossier. Convaincu que tous ceux qui s’agitent n’ont aucune preuve de ce qu’ils avancent, l’ex Chef de cabinet du Président de la République estime que « c’est du cirque » qui doit s’arrêter. « Les premiers barils de ce pétrole dont ils font du bruit ne seront livrés qu’en 2022 et ils veulent faire croire aux sénégalais que ce pétrole est déjà vendu et que le Sénégal n’y gagnera rien…, c’est insensé » a-t-il ajouté avant de déplorer le fit qu’on demande toujours aux personnes citées dans de affaires de démissionner pour mettre à l’aise le Président. Pour lui, ces mots ont bien un sens et ne doivent pas être utilisés de façon aussi abusive et légère alors que rien ne prouve que les accusations sont bien fondées.

Abdoulaye Badji a abordé ce sujet en marge d’une assemblée générale de l’APR tenue Samedi à la permanence dudit parti à Bignona. Il s’agissait pour cette rencontre de reprendre les activités au sein de l’Alliance Pour la République mise en veilleuse depuis deux ans compte tenu du calendrier électoral au profit de benno bokk yaakaar. L’objectif de cette reprise en main est de redynamiser les bases pour aller à l’assaut de l’électorat perdu lors de la dernière présidentielle au profit de la coalition dirigée par Ousmane Sonko.

L.BADIANE pour xibaaru.sn