Amsatou Sow Sidibé sur la caution : « Mais, où va tout cet argent-là »

La présidente de ‘’Car Leneen’’ demande des comptes de la gestion de l’argent de la caution pour les élections au Sénégal. Prenant la parole à la rencontre entre le ministre de l’Intérieur et les partis politiques sur la fixation de la caution pour les Locales, elle interpelle le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.

« On nous parle de caution pour chaque commune et chaque département. Ce qui fera des millions et des millions. D’où cela peut venir, ou bien c’est de l’argent sale ? Mais, où va tout cet argent-là. Je veux savoir où se trouve tout l’argent que j’ai sorti depuis que je suis en politique », a-t-elle demandé. Amsatou Sow Sidibé a en effet fustigé le couplage de la caution et des parrainages. « Je l’avais dénoncé lors de la Présidentielle. On ne doit pas demander à quelqu’un qui n’est pas encore candidat de verser une caution. Cela ne doit pas se passer ainsi.

Il faut d’abord régler le problème des parrainages avant de demander la caution aux candidats ou listes retenus», a ajouté la professeure de droit. Elle a par ailleurs dénoncé « un manque d’organisation et de méthode ». « Toutes ces questions devraient être traitées dans le cadre de ce qu’on appelle dialogue politique. Mais, un bon jour, on nous demande de venir dans un hôtel pour fixer cette caution.

C’est une perturbation et un manque d’organisation ». Mieux, à en croire la juriste, la rencontre d’aujourd’hui n’est pas une formalité légale aux yeux de la loi communautaire. « Nous sommes à 5 mois de la date de l’élection alors que les textes de la CEDEAO disent clairement qu’on ne peut pas toucher à la législation électorale à moins de 6 mois d’un scrutin », a-t-elle rappelé. Les discussions se poursuivent. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye, en charge des élections, devra prendre la parole pour apporter des réponses.