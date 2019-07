Si le maire de Guédiawaye doit compter sur un soutien au fouladou, c’est bien celui de la famille politique du ministre Moussa Baldé dans l’affaire Pétrotim.

Ce sont des jeunes, garçons et filles et autres apéristes acquis à la cause du ministre de l’agriculture qui annoncent et affirment haut et fort leur soutien à Aliou Sall. Ainsi face à la presse, Sana Sané et son équipe accusent l’opposition et certaines forces nationales et étrangères à vouloir déstabiliser le pays. Une affaire de complot contre le maire de Guédiawaye dira le porte-parole du jour. Et Abdoul Baldé d’inviter Clédor Sène à dire tout sur les péripéties de l’assassinat de Me Babacar Seye. Ouvrant une fenêtre sur l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye, la famille politique de Moussa Baldé lui demande des comptes sur l’argent de Hissène Habré. Visiblement très remontés, ces apéristes se disent debout comme un seul homme pour défendre avec bec et ongle les intérêts du président de l’AMS. Dans ce soutien sans faille exprimée, la famille politique du ministre de l’agriculture et de l’équipement rural s’insurge contre ceux qui réclament la démission d’Aliou Sall de son poste de maire. N’est-ce pas là une insulte selon Abdoul Baldé à l’endroit des populations de Guédiawaye qui ont choisi librement et avec confiance leur maire. Dans tous les cas, Sans Sané et ses paires ont fini de monter au créneau pour dire OUI à Aliou Sall et NON à ses détracteurs. Des plans d’actions sont à initier et à dérouler au profit du frère du chef de l’État.

ELHADJI MAEL COLY