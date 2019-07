Revue de presse…Le match décisif des Lions à la UNE

La presse quotidienne titre sur la saisie record en trois jours de plus d’une tonne de cocaïne au port de Dakar, ainsi que sur le match des Lions qui jouent contre le Kenya ce lundi en Egypte pour le compte de la troisième et dernière journée de leur match de poule à la Coupe d’Afrique des nations unies (CAN), deux sujets qui ont ravi presque la vedette à l’examen de la Loi de finances rectificative (LFR).

Vox Populi signale que les douaniers du port de Dakar se sont encore illustrés. Le journal indique qu’ils ont mis la main sur une quantité de 798 kg de cette drogue au Mole 1 durant le dernier week-end. Le journal souligne que cette saisie intervient après celle de 238 kg de cocaïne, dans la nuit de mercredi dernier.

Le Témoin Quotidien précise que la valeur marchande des 798 kg est ‘’estimée à 200 milliards’’ de francs CFA. Le journal souligne que la marchandise a été découverte à bord du ‘’Grande Nigeria’’ ‘’de passage au Mole 1’’. ‘’Outre l’arrestation de deux passagers-convoyeurs et membres de l’équipage, le bateau incriminé d’un coût de 80 milliards a été confisqué par nos gabelous’’.

Le quotidien ‘’Kritik’’’ fait remarquer que le ‘’Grande Nigeria’’ avait été ‘’épinglé deux fois l’année dernière pour les mêmes faits’’.

Cette nouvelle saisie fait dire à Tribune que la capitale sénégalaise est devenue ‘’la cible des narco-trafiquants’’.

Le journal explique qu’’’un couple d’étrangers (Indo-européens)’’ et leurs complices de nationalité sénégalaise seraient derrière ce convoyage.

L’Observateur livre aussi ‘’les secrets’’ de cette saisie de cocaïne et fait état de l’arrestation de 15 Sénégalais. Le journal annonce que ‘’des experts d’Interpol [sont] attendus à Dakar’’.

Mais tout en s’intéressant aux performances des douaniers du port de Dakar, les quotidiens dakarois continuent d’avoir les yeux tournés vers l’Egypte où le Sénégal joue ce lundi son troisième et dernier match de poule contre le Kenya. ‘’Défaite interdite aux Lions’’, titre L’As.

Selon le journal, ‘’battus par l’Algérie (1-0), les +Lions+ devront gagner et rassurer leur public’’. Le journal ajoute que ‘’l’équipe devra non seulement gagner, mais surtout montrer un visage plus reluisant’’.

‘’De favori, on est sursitaire’’, se désole Le Soleil en manchette. Le journal estime qu’’’ match piégé attend les hommes d’Aliou Cissé, d’autant plus qu’il pourrait être leur dernier dans cette compétition’’.

Le Quotidien s’intéresse à la bataille psychologique entre les deux coachs. Pour le quotidien du Groupe Avenir Communication, ‘’ce Sénégal-Kenya semble d’abord se jouer sur le banc avec les deux sélectionneurs qui se sont lancés des piques à distance hier lors de leur point de presse’’.

A propos de l’examen de la LFR, Sud Quotidien écrit en manchette que ‘’Macky +dégraisse+ son budget’’. Le journal du Groupe Sud Communication observe que le montant de la LFR s’élève à 3.988, 63 milliards FCFA, contre 4.071, 77 milliards pour la Loi de finances initiale (LFI), soit une baisse de 83, 14 milliards FCFA en valeur absolue et 2% en valeur relative.

S’il signale cette baisse, le quotidien Enquête se focalise surtout sur l’ambiance houleuse qui a prévalu lors de l’examen de la LFR. ‘’Passes d’armes à l’Assemblée’’, titre le journal, faisant état d’’’échanges musclés entre Ousmane Sonko [leader du PASTEF] et le ministre Abdoulaye Daouda Diallo [ministre de l’Economie et des Finances] sur la croissance’’.

A ce propos, WalfQuotidien écrit que ‘’c’est une première dans l’histoire de l’Assemblée nationale qu’une majorité décide à l’unanimité de boycotter l’intervention d’un député’’. Selon le journal, ‘’hier, les députés de la majorité ont boycotté l’intervention du leader du PASTEF, Ousmane Sonko’’.