Vous voulez savoir qui est le ministre le plus haï du gouvernement Macky Sall…

1er indice : Ce ministre est ancien Directeur de Crédit à la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), fils de l’ancien Maire de Linguère feu Ibra Ndiatté NDIAYE.

2ème indice : Ce ministre est ancien ministre de l’Industrie et des mines sous Macky Sall…

Le lauréat se nomme Aly Ngouille Ndiaye…Et voici pourquoi il est haï.

Aly Ngouille va « tuer » Macky…

Qu’arrive-t-il au ministre de l’Intérieur ? Cité dans le scandale du pétrole en tant qu’ancien ministre de l’Industrie des mines, Aly Ngouille Ndiaye voit ses services décriés dans la gestion des élections et des manifestations. Et hier, la célèbre Division des investigations criminelles (DIC), un des services clés de son département, a violenté le journaliste Jean Meïssa Diop.

Et tout ça retombe sur Macky

Le président Macky Sall devra s’inquiéter des agissements de son ministre de l’intérieur dont les actes ne concourent pas à améliorer son image déjà ternie par le scandale du pétrole dans lequel est empêtré son « petit frère ». Alors que le climat politique est tendu à la suite des révélations de la BBC, des éléments de la DIC ont investi à 6 heures du matin, le domicile d’un journaliste.

Dans un communiqué rendu public, « les journalistes, techniciens et acteurs des médias ont été surpris et indignés par la descente musclée des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) au domicile de notre doyen et éminent journaliste, Jean Meissa Diop…Et « les journalistes, techniciens et l’ensemble des acteurs des médias exigent des excuses publiques des autorités du ministère de l’Intérieur, la tutelle de la DIC ».

Aly Ngouille Ndiaye rajoute un scandale dans le scandale. Même s’il n’est pas directement impliqué, ses services le sont. Donc il est indirectement responsable. Et les journalistes « espèrent, par ailleurs, que de telles pratiques viles et d’un autre âge ne vont plus se produire au risque de réveiller les vieux démons entre presse et pouvoir.

Ce transfert de responsabilité est pris au sérieux dans les pays dits civilisés car des ministres ont démissionné parce qu’un hôpital n’a pas suivi les règles comme l’affaire du sang contaminé en France…Mais comme nous sommes au Sénégal, « être ministre au Sénégal, c’est un paradis dans lequel on espère jamais en sortir ».

Hier décrié par l’opposition, et aujourd’hui dans le collimateur de la presse, Aly Ngouille Ndiaye est le ministre le plus craint puisqu’ayant les forces de sécurité sous sa responsabilité mais il est aussi le ministre le plus…haï du Sénégal.