Sharon Stone n’a rien perdu de son sex-appeal ! A 61 ans, la sublime actrice s’est dévoilée seins nus dans une série de clichés pour le Vogue portugais.

Impossible d’oublier son mythique jeu de jambes dans Basic Instinct. Véritable sex-symbol des années 90, Sharon Stone demeure, aujourd’hui encore, l’idéal féminin de toute une génération. C’est donc sans surprise que pour son numéro « spécial sexe », le Vogue portugais a fait appel à ses services. Face à l’objectif du slovène Branislav Simoncik, la maman de Roan, Quinn et Laird s’affiche plus sexy que jamais dans une série de clichés en noir et blanc.

Sur les deux couvertures proposées au public, elle se la joue tour à tour dominatrice puis désinvolte. Sur le premier cliché, on la découvre en effet dans une pose conquérante, en body résille. Les mains sur le col de sa veste, Sharon Stone feinte de dévoiler sa poitrine. Un rêve – pour certains -, qu’elle exauce finalement dans le second cliché… A moitié nue dans une piscine, l’ex-épouse de Phil Bronstein y dévoile son sein droit en toute élégance.

Madonna se prête elle aussi au jeu pour le Vogue britannique

Du côté de l’Angleterre, ce n’est autre que Madonna qui a été choisie pour incarner cette édition dédiée à la sexualité. Une aubaine pour la chanteuse de 60 ans, qui a de plus en plus la sensation d’être « punie » pour son âge. « On m’a dit que je n’étais pas assez jolie, que je ne chantais pas assez bien, que je n’étais pas assez talentueuse ou assez rangée. Et maintenant, c’est parce que je ne suis pas assez jeune. Je me retrouve à combattre l’âgisme », déplore-t-elle dans les colonnes du célèbre magazine de mode. Une belle revanche pour celle qui sortira prochainement son nouvel album, Madame X.