Réponse à Mr. Alassane K. Kitane (La photo qui sonne faux)

Mr. Alassane K. KITANE, certainement de la famille des Alcanes, qui brûle tout sur son passage, vous avez diffamer en voulant rabaisser la personnalité de son Excellence le président Macky SALL en avançant « De toute façon, le G20 est lui-même un décor institutionnel dans l’architecture des organisations internationales : y être invité en tant qu’affiquet ne peut dès lors être que doublement rapetissant. » Vous savez bien que le G20 vise à favoriser la concertation internationale, en intégrant le principe d’un dialogue élargi tenant compte du poids économique croissant pris par un certain nombre de pays. Le G20 représente 85 % du commerce mondial, les deux tiers de la population mondiale et plus de 90 % du produit mondial brut (somme des PIB de tous les pays du monde), donc c’est le rendez-vous des grands pour prendre de grandes décisions pour le monde entier; seuls les grands hommes y sont conviés.

Quel est l’homme politique au Sénégal qui a le même parcours que son Excellence Macky SALL ? Directeur Général PETROSEN, Ministre de l’hydraulique, Ministre des mines, Ministre de l’intérieur, Premier ministre (le meilleur sous WADE), Président de l’assemblée nationale puis Président de la République du Sénégal. Voilà l’homme qui incarne le leadership africain avec dignité, compétences et aptitudes. Il est convié à participer en chaque occasion aux rencontres des grands hommes du monde pour de grandes décisions. Oui, nul n’est prophète chez soi a t’on l’habitude de dire, mais au moins, par une toute petite bonne foi, reconnaissons à la lièvre qu’il court vite comme le lapin et qu’elle a de grandes oreilles comme lui aussi. Vous avancez que « Ce n’est pas en prenant une pose (photo) avec des « grands » qu’on devient grand. » Mon cher, le président Macky SALL est devenu grand depuis qu’il est entré en politique en ayant le Sénégal au cœur car il n’a jamais enregistré durant toute sa carrière un seul revers émanant de ce peuple dont vous faites allusion. Il a toujours franchis les paliers qui mènent au sommet avec compétence et modestie, avec capacité et vérité, avec foi et loyauté; je t’en conjure, il faut accepter l’évidence des faits qui résonnent partout dans le monde entier.

Votre haine est un malheur dont le seul dessein est de nuire en cherchant de se drapée dans un tissu de contrevérités qui font frissonner tous les sénégalais de bonne foi. Jure-moi donc, mon cher, non par rancœur,

mais par ce nom sacré d’Allah, en tant que croyant, que son Excellence le président Macky SALL n’est pas le plus grand homme politique en Afrique de nos jours et qu’il n’est pas aussi le meilleur de sa génération. Ne m’allègue pas que tu n’auras jamais rien à dire sur cet homme ; il est phénoménal comme disait Madame Aminata Mbengue NDIAYE. Le président Macky SALL est un homme à ce parcours politique unique dont Seul Dieu a le secret d’en faire à qui Il veut parmi les humains que nous sommes à l’exemple d’exception faite sur le meilleur des créatures qu’est Seydina Mouhamed (SAW). On l’aime ou on ne l’aime pas. Je serais moins à se plaindre et plus à l’aise car je sais que même Dieu ne fait pas l’unanimité autour de sa divinité car des êtres comme toi, mon cher ne le croiront jamais malgré ses multiples miracles.

Nous savons de toi avec un certain SEYTANI ou SEYBANI SOUGOU, les malheurs réels qui vous poussent à pondre des articles hideux et haineux à l’endroit de l’homme qui incarne notre première institution. Nous n’en souffrons vraiment pas mais nous avons tout simplement pitié de vous et consternés sans cesse sur les remords de nos compatriotes de bonne foi que vous indisposez à chaque fois qu’ils vous lisent.

C’est pour cela, mon cher, je félicite tous ceux qui vous portent la réplique, sachant que vous êtes de véritables mercenaires, ennemis de la République, doublement, et par l’ignoble lien qui vous lie avec l’opposition composée de comploteurs rancuniers et menteurs, et par la haine, le vindicte et la rancune qui assurent vos agissements politiciens. Son Excellence le président Macky SALL est un homme cuirassé dont la couverture est un tissu tissé par Dieu. « Sache que si tout le monde s’associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu’Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s’ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu’Allah a déjà écrit pour toi. » Comme le disait aussi (Antoine de Rivarol): « Les destins trop brillants amènent trop d’orages. »

Voilà l’usage de cette règle sur le destin trop brillant de notre actuel président mon cher; plein de leçons car issu d’une modeste famille entretenue par un père de famille et une mère de famille qui ont eu toujours la foi en Dieu en bandoulière, le travail comme source de délectation et la bonne éducation comme arme pour la réussite.

Si son Excellence le président Macky SALL n’était pas conscient qu’être grand ne voulait pas dire naître d’une grande famille, dût-il en arriver jusqu’à incarner le leadership africain?Mais toi, mon cher KITANE, avec ton leader « NDAMAL KADIOR », vous qui n’êtes capables par aucun artifice ni par aucun subterfuge d’avoir la confiance des sénégalais pour se faire inviter, une seule fois par les grands de ce monde, vous ferez mieux de vous taire. La honte d’avouer une incapacité de votre leader Idrissa ne l’emportera point dans votre faux jugement envers ce grand homme qu’est son Excellence le président Macky SALL. Dieu ne se trompe pas, le destin de tout être est son oeuvre.

Voilà, mon cher, l’effet assuré de l’engagement que la raison t’impose d’adopter.

Quel plaisir prends-tu à écrire des mensonges sur le Président Macky SALL en tant qu’éducateur ? Quel déshonneur de vouloir rabaisser un grand homme par des contrevérités ! Ah! si tu

pouvais chiisir entre cesser de mentir ou arrêter de donner des cours à des adolescents, te voilà après le choix devenu idéalement ce qui colle le mieux en toi: un menteur ou un honnête éducateur, libéré. Ne crois pas qu’en étant faux on parviendra aux choses positives: NON. Seule ta propre volonté est garante de ta personnalité. La petitesse c’est refuser d’admettre la vérité qui est une affaire de Dieu mon cher.