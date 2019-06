L’heure du réveil et de l’ajustement économique au Sénégal

Les augmentations récentes des taxes et frais de douanes et des prix du carburant sont la

conséquence directe d’un mensonge sur une croissance économique inexistante, d’une politique économique inadéquate, de gaspillages de ressources publiques insoutenables et d’une corruption inacceptable qui s’est accélérée à la faveur des élections présidentielles de février 2019.

Il y a une année, l’ACT avait averti que le réveil serait douloureux.

Abdoul Mbaye, Président de l’ACT, a rappelé cet avertissement lors de l’émission « Sans détour » (Seneplus, mars 2019) et annoncé la certitude d’un relèvement des prix du carburant après les hausses des taxes douanières. Il a comme d’habitude été démenti par les valets et soi-disant alliés du régime.

Pour rappel, par communiqué, le Conseil National de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail du 25 juin 2018 avait tenu« à fustiger l’attitude du régime de MackySall, prompt à dépeindre une ambiance globale de croissance économique du Sénégal en accélération et en situation d’émergence et d’un Trésor public particulièrement liquide. Face à ces contre-vérités, la réalité reste celle de populations vivant des pénuries d’eau potable prolongées, d’une famine dans les zones rurales, d’un appauvrissement croissant dans les villes. Elle est aussi celle des conséquences d’une liquidité resserrée de l’État qui se traduit par un gonflement de la dette intérieure, la réduction d’activité d’entreprises détentrices de créances publiques impayées, des municipalités privées de ressources, une augmentation de taxes à l’importation et la création de nouveaux impôts.

Le CN a exprimé ses craintes d’une situation de la trésorerie publique empirant avec le relèvement des cours mondiaux du pétrole en perspective. »

Le peuple finit toujours par payer cher l’incompétence et l’incurie de ses dirigeants. L’heure du réveil et de l’ajustement a sonné. Le Sénégal entre dans une période de grosses difficultés pour ses populations.

La Cellule de Communication de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail

Dakar le 30 juin 2019