Idrissa, le leader politique qui abrutit ses…militants

Idrissa Seck a tout appris de Wade. Sa gestion du parti et de ses militants. Comment gérer un militant, comment le rendre dépendant du leader du parti…Mais aussi comment les éliminer. Tous les numéros deux de Wade ont fini dans les égouts, Fara Ndiaye, Serigne Diop Sadakhta, Ousmane Ngom et lui-même Idrissa Seck. Et à Rewmi, tous ceux qui ont prétendu être des numéros deux sont systématiquement éliminés comme Oumar Sarr. Pour vivre avec Wade ou Idrissa Seck, il faut être discipliné comme Oumar Sarr au PDS ou Yankhoba Diattara au Rewmi.

Idy abrutit ses intellos

Abdourahmane Diouf s’est libéré de Rewmi pour atterrir à la tête du Conseil des investisseurs sénégalais (Cis) qui n’a aucune connotation politique. Il s’est servi de cela pour s’affranchir du joug d’Idy. C’est parce que au Rewmi, Abdourahmane Diouf était comme animal en laisse qu’Idrissa traînait partout…Il a saisi la moindre occasion pour se libérer. Thierno Bocoum l’a compris un peu tard quand il a su qu’Idrissa Seck voulait le rendre dépendant en lui retirant le seul os qu’il avait en bouche : son siège de député. Le conditionnement classique ou encore syndrome de Pavlov.

Thierno Bocoum s’est échappé sans rien dire. Mais le colonel Abdourahim Kébé, ancien patron de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), s’est affranchi d’Idrissa en se révoltant : « Je veux un parti d’opposition. Un parti qui s’oppose, car l’opposition doit s’opposer et le gouvernement gouverner. Mais on ne peut pas être de l’opposition et rester là à faire comme si de rien n’était. Et parfois même, les responsables du parti restent sans aucune information sur ce qui se passe »…a déclaré le colonel Kébé.

Sa dernière phrase résume ce qui se passe dans le parti : « les responsables du parti restent sans aucune information sur ce qui se passe »…Et ça, c’est la méthode d’Idrissa Seck pour abrutir ses ouailles…